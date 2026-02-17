◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)

大逆転勝利で見事金メダルを手にした三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。強さのワケについて、現地で解説もつとめた高橋成美さんが語りました。

りくりゅうペアといえば、相手を上に投げ上げる「ツイストリフト」の高さや、スピード感のある滑りなどが注目されますが、高橋さんは「まさに誰よりも一心同体なところ」が強さの秘けつであるとコメント。ジャンプやターンのタイミングだけではなく、足さばきにも注目し「微妙にズレても大丈夫なんですが、イチ、ニ、イチ、ニと、ステップや助走の部分までも揃っています」と語ります。

これについて高橋さんは「ペア競技において、ユニゾンや同調性が加点に繋がります」と説明。今大会がレベルの高い戦いであったことに言及しながら「みんなが同じようなエレメントをする中で、どうしてここまで勝てるのか。一心同体がすべての技にかかってくることで、少しずつ点数を稼いでいくんです。これが膨れ上がって、十何点と差がつく演技になってくるので、この一心同体さが、りくりゅうの金メダルの決め手です」と語りました。そして「4分間、2人は2人の人間ですが、1つのペアでした」とうなずきました。

これまでの大会では、木原選手が三浦選手を励まし引っ張っていく姿が多く見られていましたが、今大会では落ち込む木原選手を三浦選手が鼓舞。2人の関係性について高橋さんは「おそらく、自分自身のことより、相手のことをよく理解している」と表現します。これまで接する中でも「相手にかける言葉がすごく心強い」と感じてきたそうで、「それでお互いに強めあっている。2人が互いにかける言葉が、どんなに自分がかけようという言葉よりも響くんです。そして強くなれる。すごくいいチームだと思いました」と笑顔を見せました。

(2月17日放送 日テレ情報番組『DayDay.』を再構成)