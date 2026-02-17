◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのフリープログラムが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位のミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）は２１９・０９点で銅メダルを獲得した。

２人は２５年の世界選手権で銀メダル。２３、２４年のＧＰファイナルを連覇した実力者だ。試合後、ハーゼは自身のＳＮＳを更新し、銅メダルを手にした姿を複数投稿した。

フリーではわずかにミスがあったものの、華麗な演技を見せた２人に日本のファンもくぎ付けに。ネット上では「ドイツのペアの女性めちゃ可愛いな」「ドイツペア、ビジュがディズニーＰｒｉｎｃｅ ＆Ｐｒｉｎｃｅｓｓすぎない？」「ペアのドイツの選手がディズニーに出てくる王子にしか見えない」「ドイツペアがティナをメダルに固定しててかわいい」と注目。

演技直後、金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組に駆け寄り、抱きしめて祝福したことも話題に。「すぐにハグしに来てくれたドイツペアに涙」「ドイツペアが終わった瞬間、悔しいはずなのにすぐ称えに行ってて素晴らしかった」「メダル決定後にハーゼ選手とポロディン選手が日本ペアの所まで来て声をかけてくれた事にとても感動しました お互いにライバルでもありリスペクトし合っている証ですね」「りくりゅうペアの優勝が決まった後、ドイツペアの女性スケーターの方が祝福の言葉をかけに来て下さっていました。その時に美しい丁寧なお辞儀をされていて、とても素敵」などのコメントが上がっていた。