ローガン・ポール氏が身につけていたことで有名なダイヤのネックレスに入れられたポケモンカード/Instagram/loganpaul

（CNN）インフルエンサーで米プロレス団体WWEのレスラーでもあるローガン・ポール氏は16日、ダイヤモンドがちりばめられたネックレスに入れたポケモンカードを1649万2000ドル（約25億2000万円）で売却した。ポール氏は5年前、このカードを527万5000ドルで購入し世界記録を樹立していた。今回、これが手堅い投資だったことが証明された。

ピカチュウが描かれた希少な「ポケモンイラストレーター」は、90年代後半にポケモンのイラストコンテストのために制作されたわずか39枚のうちの1枚。

ゴールディン・オークションズが開催したオークションでポール氏は、手数料を差し引いた後、800万ドルあまりの利益を得たとみられており、ポール氏自身もこの落札を「完全にクレージー」と評した。

オークションは42日間開催され、16日に何時間にも及ぶ入札の末、終了した。

カードは、ポール氏がWWE主催のイベント「レッスルマニア38」で身につけていた特注ネックレスの中に収められ、同氏は落札者に直接手渡すと約束していた。

ポケモンは世界で最も収益の高いメディアフランチャイズで、ディズニーやスター・ウォーズさえも凌駕（りょうが）している。ゴールディンの創設者兼最高経営責任者（CEO）のケン・ゴールディン氏は昨年12月、CNNの取材に答え、カードの価値はスポーツカードを上回る急騰をみせ、過去20年間でS&P500を3000%上回ったと述べた。

ゴールディン氏によると、イラストレーターは「全ポケモンカードの聖杯」とされているうえ、ポール氏のカードはほぼ完璧な状態であることから誰もが手に入れたがる品物だ。ポール氏のカードはトレーディングカードの鑑定機関PSAによってグレード10と認定された唯一のイラストレーターカード。

ポール氏はコレクターアイテムを極限まで追求することで知られ、NFT（非代替性トークン）など、希少性の高い品を手に入れるために数百万ドルを費やしてきた。