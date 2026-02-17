露天風呂につかりながら楽しむ花見風呂

夜はライトアップも

体に優しく、長湯しても疲れにくいといわれる鬼怒川温泉。「界 鬼怒川」の露天風呂では、敷地内に植えられた約30本のソメイヨシノを正面に望むことができる最高のお花見スポットです。

朝日に照らされる桜、夕景の中に浮かぶ桜、そして夜間はライトアップされた桜と、入浴する時間帯によって異なる景色を堪能できます。心地よい風を感じながらゆったりと花見風呂を楽しめますよ。



野点セットと和菓子

予約制のアクティビティでおすすめなのが、「野点体験」。桜を望むプライベートテラスを貸し切りにして、自分で抹茶を点てて楽しむことができます。

桜をモチーフにした日光の和菓子をいただけるほか、抹茶椀や和菓子の器には栃木の伝統工芸「益子焼」や「鹿沼組子」を使用。桜を楽しみながら栃木の手仕事の魅力にも触れることができます。

■野点体験

料金：2500円

定員：1日5組限定（1組3名まで）

予約：公式サイトから5日前までに予約



夕食には栃木の地酒やワインのペアリングを用意

ドリンクペアリング

夕食では、春の食材をふんだんに使用した和会席に合わせて、桜をテーマにしたお酒を中心とした5種の「ドリンクペアリング」5000円を用意。

益子焼と鹿沼組子の宝楽盛り

先付「牛肉とらっきょうのタルタル とちおとめドレッシング」には、桜リキュールを使用したカクテルをあわせて、春を感じる会席のはじまりを演出。宝楽盛りは、春限定の地酒「仙禽 さくら」とともにいたきます。

台の物「う鴨鍋」

台の物は、白焼きの鰻と鴨肉をぜいたくに1つの鍋で堪能できる「う鴨鍋」。県内の「ココ・ファーム・ワイナリー」で醸造された「さくらろぜ」を合わせます。桜の花のような華やかな色合いや味わいが、上質な脂の甘みが際立つ鴨肉のうま味をさらに引き立ててくれますよ。

ドリンクペアリングは予約不要。お酒が苦手な人向けにノンアルコールのペアリングもあるので、ぜひ楽しんでみて。

■界 鬼怒川「花見温泉滞在」

期間：2026年4月6日（月）〜4月20日（月）

住所：栃木県日光市鬼怒川温泉滝308

TEL：050-3134-8092（界予約センター)

料金：「野点体験」2500円、「ドリンクペアリング」5000円

宿泊は別途、1泊2食付き3万5000円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：鬼怒川温泉駅から車で約5分

対象：宿泊者限定

●状況により、期間や内容が一部変更になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。