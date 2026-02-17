【ミリプット・エポキシパテ】 2月20日より出荷開始 価格：1,298円 【ミリプット・エポキシパテ・グレードS】 2月20日より出荷開始 価格：1,848円

ウェーブは、「ミリプット・エポキシパテ」と「ミリプット・エポキシパテ・グレードS」をパッケージをリニューアルして2月20日に出荷を予定している。価格は「ミリプット・エポキシパテ」が1,298円、「ミリプット・エポキシパテ・グレードS」が1,848円。

本商品はプラスチックモデルキット、ガレージキットなどの模型の改造や補修、大きな隙間の充てんに使えるエポキシパテ。

「ミリプット・エポキシパテ」は粘土のような感覚で造形が可能。しっかりとした硬さが特徴で、強度が必要な部品の製作に適している。硬化開始から2～3時間で切削可能な硬さになり、完全硬化後もナイフやヤスリで切削しやすい。

また、プラスチック、金属、木材などに使用することができる。

「ミリプット・エポキシパテ・グレードS」はミリプット・エポキシパテに比べ、よりきめの細かい仕上がりが望めるエポキシパテとなっている。硬化開始から2～3時間で切削可能な硬さになる。

