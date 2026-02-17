この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「アイシン期間工はもう終わった」工場転職のプロが明かす“応募しても落ちる”現実と次なる一手

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場転職】アイシン期間工の時代は終わり｜今はキオクシアが正解」と題した動画を公開。人気のアイシン期間工が、応募者が殺到し採用が非常に厳しくなっている現状を解説し、新たな選択肢を提示した。



動画でケンシロウ氏は、視聴者から「アイシンに応募したが落ちた」「連絡が来ない」といった声が急増していると明かす。その上で、結論として「今はキオクシアがオススメです」と断言した。



同氏によると、アイシンが受かりにくくなっている理由は2つあるという。1つ目は、祝い金100万円を長期間提供し続けていることによる「知名度」の高さだ。これにより応募者が殺到。2つ目に、退職者数を応募者数が大幅に上回る状況となり、企業側が経歴や志望動機などで「人選をし始めた」ため、採用のハードルが格段に上がっていると指摘する。



そこで同氏が代替案として強く推奨するのが「キオクシア」だ。オススメする理由として、半導体市場の好調を背景に「積極採用中で受かりやすい」こと、空調完備のクリーンルームでの「軽作業」が中心であること、そして「長期的に安定しやすい」ことの3点を挙げた。アイシン同様、祝い金100万円が設定されている点も魅力だという。



さらに、「それでもアイシンで働きたい」という人には、期間工ではなく派遣社員として応募することを勧める。ケンシロウ氏は「期間工で一度不採用になると、メーカーNGとなり派遣でも行けなくなってしまう」とリスクを説明。派遣は時給が高く、祝い金も出るため、トータル収入で期間工を上回る可能性もあると語った。



最後にケンシロウ氏は、祝い金100万円が目的ならば、アイシンの他にキオクシアやスバルも有力な選択肢になると強調。「100万円狙いの人に関しては、この3社を検討してみて」と呼びかけ、動画を締めくくった。