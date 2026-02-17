「アイシン期間工はもう終わった」工場転職のプロが明かす“応募しても落ちる”現実と次なる一手
工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場転職】アイシン期間工の時代は終わり｜今はキオクシアが正解」と題した動画を公開。人気のアイシン期間工が、応募者が殺到し採用が非常に厳しくなっている現状を解説し、新たな選択肢を提示した。
動画でケンシロウ氏は、視聴者から「アイシンに応募したが落ちた」「連絡が来ない」といった声が急増していると明かす。その上で、結論として「今はキオクシアがオススメです」と断言した。
同氏によると、アイシンが受かりにくくなっている理由は2つあるという。1つ目は、祝い金100万円を長期間提供し続けていることによる「知名度」の高さだ。これにより応募者が殺到。2つ目に、退職者数を応募者数が大幅に上回る状況となり、企業側が経歴や志望動機などで「人選をし始めた」ため、採用のハードルが格段に上がっていると指摘する。
そこで同氏が代替案として強く推奨するのが「キオクシア」だ。オススメする理由として、半導体市場の好調を背景に「積極採用中で受かりやすい」こと、空調完備のクリーンルームでの「軽作業」が中心であること、そして「長期的に安定しやすい」ことの3点を挙げた。アイシン同様、祝い金100万円が設定されている点も魅力だという。
さらに、「それでもアイシンで働きたい」という人には、期間工ではなく派遣社員として応募することを勧める。ケンシロウ氏は「期間工で一度不採用になると、メーカーNGとなり派遣でも行けなくなってしまう」とリスクを説明。派遣は時給が高く、祝い金も出るため、トータル収入で期間工を上回る可能性もあると語った。
最後にケンシロウ氏は、祝い金100万円が目的ならば、アイシンの他にキオクシアやスバルも有力な選択肢になると強調。「100万円狙いの人に関しては、この3社を検討してみて」と呼びかけ、動画を締めくくった。
「即日転職をしたい...」「入寮して節約したい!!」というご希望の方から「工場勤務ってどんな感じ?」という方までが、工場の転職についてさらに知識を深められるチャンネルを目指しています。僕自身も工場出身ということもあり、現場のリアルをしっかり理解した上で発信をし、少しでも人生がプラスになるように心がけています！