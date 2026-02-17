【注目グルメ】進化系ハンバーグ専門店で味わう絶品メニューを鳥海高太朗氏とバーグマン田形氏がチェック(静岡)
静岡といえば、「さわやか」をはじめハンバーグが大好きな県民性ですが、それを裏付けるように、2024年にはハンバーグ購入額で静岡市が全国1位、浜松市が全国2位と上位を独占しました。
連覇が期待された2025年の結果が2月6日、発表されましたが、1位を那覇市に奪われ、浜松市が3位、静岡市が4位に転落する大波乱に。
それでも、ハンバーグ好きが多い県内には、今注目の進化系ハンバーグ店が続々オープンしているんです。
（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）
「いただきバーグ」
（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）
「いただきバーグ…お肉が見えない」
（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）
「ハンバーグが隠れている」
さらには、トレンドにもなっている“育てるハンバーグ”が焼津に登場。
（鳥海 高太朗 氏）
「常にアツアツが食べられる」
（バーグマン田形氏）
「最高の状態で食べられる」
「every.life」は…ハンバーグの専門家が、イチ押しする今すぐ食べたくなる最高のハンバーグを紹介します。
ハンバーグが大好きだという旅行の専門家･鳥海高太朗氏。
2025年、静岡駅のASTYにオープンしたハンバーグ専門店を取材で訪れたところ、ドはまりし、なんとその後、プライベートで3回も訪れたんだとか。
（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）
「今回は、私だけではなく、静岡のハンバーグを教えていただきたいということで、強力な助っ人に来ていただきました」
（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）
「こんにちは。ハンバーグ専門家のバーグマン田形です。よろしくお願いします」
日本ハンバーグ協会理事長のバーグマン田形氏。藤枝市在住で、ハンバーグ文化を広げるために活動していて、県内のハンバーグ事情に精通した専門家です。
（鳥海 高太朗 氏）
「ハンバーグ店は、どのくらいのペースで行くんですか？」
（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）
「そうですね、週に2～3回。新店舗の情報は常にキャッチしていまして、今回ご紹介するお店もオマチに昨年末にオープンしたばかり。ハンバーグづくり一筋のシェフが満を持してオープンした期待のお店です。絶品メニューが揃っていますのでお楽しみください」
（鳥海 高太朗 氏）
「行っちゃいましょう」
今、街全体が生まれ変わり、おしゃれな街へと進化を続ける静岡市の人宿町エリアに、2025年12月にオープンしたハンバーグ専門店「ハンブルバーグ」。
（鳥海 高太朗 氏）
「メニューを見ていますけど」
（バーグマン田形氏）
「このページは全てハンバーグ」
（鳥海 高太朗 氏）
「静岡って煮込みが多いんですか？」
（バーグマン田形氏）
「静岡市を中心に煮込みハンバーグが人気を集めていまして、ここの看板メニューも煮込みハンバーグ」
（鳥海 高太朗 氏）
「初めての店の時は王道でいきたいので、きょうは煮込みハンバーグにしたいと思います」
（バーグマン田形氏）
「実力がわかると思います」
（鳥海 高太朗 氏）
「バーグマンさんは？」
（バーグマン田形氏）
「 定番だけでなくアレンジの効いたメニューもそろっている、一際目を引く、『サルサベルデのメキシコハンバーグ』
まずは、デミグラスソースたっぷりの。
（ハンブルバーグ 津田 雅也 シェフ）
「こちら、煮込みハンバーグです」
（鳥海 高太朗 氏）
「香りがいい。野菜もたくさん入っている」
（ハンブルバーグ 津田 雅也 シェフ）
「サルサベルデのハンバーグ」
（バーグマン田形氏）
「見たことのないビジュアル」
（鳥海 高太朗 氏）
「お肉が見えない」
（バーグマン田形氏）
「ハンバーグが隠れている」
（鳥海 高太朗 氏）
「熱い。肉の生の感覚を残している味わい、デミグラスソースなんだけど、濃くない」
（バーグマン田形氏）
「 国産の豚肉と牛肉の合いびきを使っています。オリジナルの配合」
（鳥海 高太朗 氏）
「 お店の方みたいですね」
（バーグマン田形氏）
「 ハンバーグ好きとして」
バーグマンさんが注文したメキシコハンバーグは、グリーントマトと青唐辛子を合わせたメキシコのソース、サルサがたっぷり。上に、カッテージチーズとマヨネーズをかけて、 日本人にも食べやすいようにアレンジされています。
（バーグマン田形氏）
「 ピリ辛！ピリピリきましたけど、食欲をそそる辛さがたまらない。香りがすごくいい。
（ハンブルバーグ 津田 雅也 シェフ）
「 サルサソースはメキシコ料理のシェフから教わった。本場の味」
サルサで使うグリーントマトもメキシコから仕入れているという本格派。一味違うサルサ・ハンバーグやみつきになりますよ～。
実は、こちらの津田シェフは、この店をオープンする前、静岡で有名な老舗ハンバーグ店で17年間シェフを務めたハンバーグ一筋の料理人。その味をベースにさらに進化させたメニューが揃います。
（バーグマン田形氏）
「ハンバーグは何種類？」
（ハンブルバーグ 津田 雅也 シェフ）
「16…数えてない」
（バーグマン田形氏）
「こちらのお店はいかがでしたでしょうか？」
（鳥海 高太朗 氏）
「煮込みハンバーグもおいしいんだけど、アレンジしたのも食べてみたい。何回も来ないと」
（バーグマン田形氏）
「全制覇したいくらい」
（鳥海 高太朗 氏）
「続いてなんですが、目の前に『焼津さかなセンター』が見えていますが」
（バーグマン田形氏）
「はい。『さかなセンター』の敷地内にあります、『ぶるず』さんをご紹介します。こちらは、今ブーム真っ最中の“育てるハンバーグ”をお楽しみいただけます」
（鳥海 高太朗 氏）
「育てるハンバーグ！？キャッチーな感じで今、話題になっています」
ハンバーグとステーキの店「ぶるず」。炭火で焼き上げる香ばしいハンバーグが自慢です。ところで、今トレンドという“育てるハンバーグ”とは…！？
（ぶるず 田中 秀紀 オーナー）
「炭火焼ハンバーグになります」
（鳥海 高太朗 氏）
「育てるハンバーグの意味を理解していないんですが」
（バーグマン田形氏）
「自分のお好みの焼き加減に仕上げていく」
中身がレアの状態で提供されるので、目の前の七輪で自分好みに焼いて楽しむスタイル。これこそ、“育てるハンバーグ”なのです。
（鳥海 高太朗 氏）
「常にアツアツが食べられる」
（バーグマン田形氏）
「最高の状態で食べられる」
さらにソースや薬味が6種類もついているので、味変を楽しみながら食べることができます。
（鳥海 高太朗 氏）
「ワサビとの組み合わせがいいので、ツンとする感じが日本らしい。しっかり歯ごたえのある弾力のある味」
（ぶるず 田中 秀紀 オーナー）
「外モモ、内モモ、スネ、ネッグ、カルビ、ハラミ」
（バーグマン田形氏）
「黒毛和牛1頭のうまみが詰まったハンバーグ」
（バーグマン田形氏）
「いただきバーグ。オンザライスで…笑っちゃうぐらいおいしい」
さらに、このセットにはハンバーグがもう一つついてくるんです。
（ぶるず 田中 秀紀 オーナー）
「デミグラスソースのハンバーグです」
（鳥海 高太朗 氏）
「デミグラスソースの香りが一気に立ち込めて」
（ぶるず 田中 秀紀 オーナー）
「普通のデミグラスソースよりも、甘みと酸味を強めて、二個目のハンバーグでも重くない」
ハンバーグが2種類と、おかわりができるご飯とみそ汁、さらには、デザートが付いて、1860円です。
（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）
「よりまろやかになる。ご飯がおいしすぎる。1ハンバーグ、2ご飯。口の中の肉汁でもう一回ご飯をかきこみたくなるような」
（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）
「和食のハンバーグで育てる。洋食のハンバーグも。体験として楽しむハンバーグ」
（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）
「育てるって…お腹を育てるんじゃない？ハンバーグが育つよりもお腹が育つ」