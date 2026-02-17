静岡といえば、「さわやか」をはじめハンバーグが大好きな県民性ですが、それを裏付けるように、2024年にはハンバーグ購入額で静岡市が全国1位、浜松市が全国2位と上位を独占しました。



連覇が期待された2025年の結果が2月6日、発表されましたが、1位を那覇市に奪われ、浜松市が3位、静岡市が4位に転落する大波乱に。



それでも、ハンバーグ好きが多い県内には、今注目の進化系ハンバーグ店が続々オープンしているんです。





そんな最新スポットをハンバーグが大好きな旅行の専門家・鳥海高太朗氏がハンバーグの専門家バーグマン田形氏と巡ります。（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）「いただきバーグ」（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）「いただきバーグ…お肉が見えない」（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）「ハンバーグが隠れている」さらには、トレンドにもなっている“育てるハンバーグ”が焼津に登場。（鳥海 高太朗 氏）「常にアツアツが食べられる」（バーグマン田形氏）「最高の状態で食べられる」「every.life」は…ハンバーグの専門家が、イチ押しする今すぐ食べたくなる最高のハンバーグを紹介します。ハンバーグが大好きだという旅行の専門家･鳥海高太朗氏。2025年、静岡駅のASTYにオープンしたハンバーグ専門店を取材で訪れたところ、ドはまりし、なんとその後、プライベートで3回も訪れたんだとか。（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）「今回は、私だけではなく、静岡のハンバーグを教えていただきたいということで、強力な助っ人に来ていただきました」（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）「こんにちは。ハンバーグ専門家のバーグマン田形です。よろしくお願いします」日本ハンバーグ協会理事長のバーグマン田形氏。藤枝市在住で、ハンバーグ文化を広げるために活動していて、県内のハンバーグ事情に精通した専門家です。（鳥海 高太朗 氏）「ハンバーグ店は、どのくらいのペースで行くんですか？」（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）「そうですね、週に2～3回。新店舗の情報は常にキャッチしていまして、今回ご紹介するお店もオマチに昨年末にオープンしたばかり。ハンバーグづくり一筋のシェフが満を持してオープンした期待のお店です。絶品メニューが揃っていますのでお楽しみください」（鳥海 高太朗 氏）「行っちゃいましょう」今、街全体が生まれ変わり、おしゃれな街へと進化を続ける静岡市の人宿町エリアに、2025年12月にオープンしたハンバーグ専門店「ハンブルバーグ」。（鳥海 高太朗 氏）「メニューを見ていますけど」（バーグマン田形氏）「このページは全てハンバーグ」（鳥海 高太朗 氏）「静岡って煮込みが多いんですか？」（バーグマン田形氏）「静岡市を中心に煮込みハンバーグが人気を集めていまして、ここの看板メニューも煮込みハンバーグ」（鳥海 高太朗 氏）「初めての店の時は王道でいきたいので、きょうは煮込みハンバーグにしたいと思います」（バーグマン田形氏）「実力がわかると思います」（鳥海 高太朗 氏）「バーグマンさんは？」（バーグマン田形氏）「 定番だけでなくアレンジの効いたメニューもそろっている、一際目を引く、『サルサベルデのメキシコハンバーグ』まずは、デミグラスソースたっぷりの。（ハンブルバーグ 津田 雅也 シェフ）「こちら、煮込みハンバーグです」（鳥海 高太朗 氏）「香りがいい。野菜もたくさん入っている」（ハンブルバーグ 津田 雅也 シェフ）「サルサベルデのハンバーグ」（バーグマン田形氏）「見たことのないビジュアル」（鳥海 高太朗 氏）「お肉が見えない」（バーグマン田形氏）「ハンバーグが隠れている」（鳥海 高太朗 氏）「熱い。肉の生の感覚を残している味わい、デミグラスソースなんだけど、濃くない」（バーグマン田形氏）「 国産の豚肉と牛肉の合いびきを使っています。オリジナルの配合」（鳥海 高太朗 氏）「 お店の方みたいですね」（バーグマン田形氏）「 ハンバーグ好きとして」バーグマンさんが注文したメキシコハンバーグは、グリーントマトと青唐辛子を合わせたメキシコのソース、サルサがたっぷり。上に、カッテージチーズとマヨネーズをかけて、 日本人にも食べやすいようにアレンジされています。（バーグマン田形氏）「 ピリ辛！ピリピリきましたけど、食欲をそそる辛さがたまらない。香りがすごくいい。（ハンブルバーグ 津田 雅也 シェフ）「 サルサソースはメキシコ料理のシェフから教わった。本場の味」サルサで使うグリーントマトもメキシコから仕入れているという本格派。一味違うサルサ・ハンバーグやみつきになりますよ～。実は、こちらの津田シェフは、この店をオープンする前、静岡で有名な老舗ハンバーグ店で17年間シェフを務めたハンバーグ一筋の料理人。その味をベースにさらに進化させたメニューが揃います。（バーグマン田形氏）「ハンバーグは何種類？」（ハンブルバーグ 津田 雅也 シェフ）「16…数えてない」（バーグマン田形氏）「こちらのお店はいかがでしたでしょうか？」（鳥海 高太朗 氏）「煮込みハンバーグもおいしいんだけど、アレンジしたのも食べてみたい。何回も来ないと」（バーグマン田形氏）「全制覇したいくらい」（鳥海 高太朗 氏）「続いてなんですが、目の前に『焼津さかなセンター』が見えていますが」（バーグマン田形氏）「はい。『さかなセンター』の敷地内にあります、『ぶるず』さんをご紹介します。こちらは、今ブーム真っ最中の“育てるハンバーグ”をお楽しみいただけます」（鳥海 高太朗 氏）「育てるハンバーグ！？キャッチーな感じで今、話題になっています」ハンバーグとステーキの店「ぶるず」。炭火で焼き上げる香ばしいハンバーグが自慢です。ところで、今トレンドという“育てるハンバーグ”とは…！？（ぶるず 田中 秀紀 オーナー）「炭火焼ハンバーグになります」（鳥海 高太朗 氏）「育てるハンバーグの意味を理解していないんですが」（バーグマン田形氏）「自分のお好みの焼き加減に仕上げていく」中身がレアの状態で提供されるので、目の前の七輪で自分好みに焼いて楽しむスタイル。これこそ、“育てるハンバーグ”なのです。（鳥海 高太朗 氏）「常にアツアツが食べられる」（バーグマン田形氏）「最高の状態で食べられる」さらにソースや薬味が6種類もついているので、味変を楽しみながら食べることができます。（鳥海 高太朗 氏）「ワサビとの組み合わせがいいので、ツンとする感じが日本らしい。しっかり歯ごたえのある弾力のある味」（ぶるず 田中 秀紀 オーナー）「外モモ、内モモ、スネ、ネッグ、カルビ、ハラミ」（バーグマン田形氏）「黒毛和牛1頭のうまみが詰まったハンバーグ」（バーグマン田形氏）「いただきバーグ。オンザライスで…笑っちゃうぐらいおいしい」さらに、このセットにはハンバーグがもう一つついてくるんです。（ぶるず 田中 秀紀 オーナー）「デミグラスソースのハンバーグです」（鳥海 高太朗 氏）「デミグラスソースの香りが一気に立ち込めて」（ぶるず 田中 秀紀 オーナー）「普通のデミグラスソースよりも、甘みと酸味を強めて、二個目のハンバーグでも重くない」ハンバーグが2種類と、おかわりができるご飯とみそ汁、さらには、デザートが付いて、1860円です。（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）「よりまろやかになる。ご飯がおいしすぎる。1ハンバーグ、2ご飯。口の中の肉汁でもう一回ご飯をかきこみたくなるような」（日本ハンバーグ協会理事長 バーグマン田形氏）「和食のハンバーグで育てる。洋食のハンバーグも。体験として楽しむハンバーグ」（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）「育てるって…お腹を育てるんじゃない？ハンバーグが育つよりもお腹が育つ」