元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が17日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、ファストフードの定番商品フライドポテトについて熱弁した。

番組では、外食大手ゼンショーホールディングス傘下のファストフード「ロッテリア」が、3月末で国内全店の営業を終了し、その大半が「ゼッテリア」の店舗名で営業を再開するニュースを取り上げた。ロッテリアは国内54年の歴史にピリオドを打つ。

店名変更に、北斗は「ピンとこないねえ…」と本音を口にした。「私はまだゼッテリアに変わったロッテリアを見ていない。ロッテリアだったところが、ゼッテリアに変わったのは見てない。うちの方はあんまりないというのかな？見てないけど」とも話した。

その上で、「ロッテリアのポテトはうまかった。それが変わるのかしら？」としみじみ語った。さらに「ちょっとしょっぱいのよ。こしょうが結構かかってて。分かる？」と出演者たちに呼びかけた。

MCの大島由香里が「変わらないと思います。私、ゼッテリアで食べましたけど、ふるポテも変わらない」と説明すると、北斗は「変わらない？袋の中に粉入れて、振るやつ。あれ、うまいんだよ〜」と胸をなで下ろしていた。