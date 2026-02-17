「面白おかしく噂をされる」36歳シングルマザー、年収200万円。「月5万円が精一杯」と話す実家暮らし
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、大阪府福山市在住・36歳女性のエピソードを紹介します。
職業：パート
在住：大阪府福山市
家族構成：両親、自分、自分の子ども
世帯年収：自分200万
実家の間取り：9SLDK
交際費：15万
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：なし
貯金総額：108万
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定については「なし」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親のご機嫌が悪いときなどは、八つ当たりされるのでそれが苦労しています。離婚というのは今でこそ多いけど、昔は少なかったし、なかなか理解を得られないことや、田舎では離婚は珍しいので近所から面白おかしく噂をされるのが苦労してます」と打ち明けてくれました。
お金に関する悩みでは「私の収入からなら、月5万円が精一杯ですが、それでもやはり少なくて、たまにグチグチと言われるのが悩みです」と明かしています。
離婚を機に実家に戻り、子どもの学校が近いことから引っ越しの必要はなくなった回答者。一方で、生活費として渡している月5万円に対して親から不満を言われることに悩んでいる様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
