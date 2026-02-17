徳島県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「美馬市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、徳島県の市で「名前がかっこいい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者コメントはほかにも、「馬の代名詞にかっこいいが当てはまっている。美という文字も足されて、美しくて、かっこいいというイメージが広がるため」（40代女性／鹿児島県）、「字面からスラリとした美しい栗毛の馬のイメージが浮かぶから」（50代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「鳴門海峡の渦潮に由来して力強く、カッコいいイメージです」（30代女性／愛知県）、「2文字でコンパクト、独自の雰囲気があるから」（30代女性／東京都）、「音の響きや使われている漢字が縁起がいいと思うから」（50代女性／奈良県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：美馬市／38票2位は「美馬市」でした。「美」と「馬」という漢字が並ぶ美馬市は、回答者からも「美しい馬という漢字が、かっこよさを感じるから」（40代女性／愛媛県）とコメントがあがる印象的な地名です。四国山地のふもとに位置し、清流・吉野川が流れる自然豊かな風景も魅力。古くからの歴史や文化も残り、落ち着いた雰囲気と風格をあわせ持っています。
1位：鳴門市／124票1位は「鳴門市」でした。世界的にも有名な「鳴門の渦潮」を観測できる鳴門海峡を擁し、インパクトある地名として知られています。観光地としても魅力が高く、クルーズでの景観も楽しめる場所です。
