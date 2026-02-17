スキーの国民スポーツ大会＝スキー国スポは17日が最終日です。



男女それぞれのクロスカントリーのリレーが青森県の大鰐町で行われ、高校生の少年男子と、成年男子それに、少年・成年が一緒になった女子リレーで秋田県勢は、全て2位に入りました。



10キロを4人でつなぐ高校生の少年男子は、鹿角高校2年・古田陸翔、1年・須藤快、秋田北鷹3年の菊池泉士郎と本間大地がメンバーで、1走古田、2走菊池がレースを先頭で引っ張りました。





3走本間は、新潟や長野に抜かれたものの、アンカー須藤が巻き返して1時間39秒分35秒で2位に入りました。優勝した新潟との差は15秒でした。おなじく10キロを4人でつなぐ成年男子は、藤本孝輔、田中聖人、石井茂太、古田柊斗のメンバーが前半1位でレースを運び、後半北海道にかわされて1時間36分16秒のタイムで2位でゴールしました。優勝した北海道との差は1分6秒でした。5キロを4人でつないだ女子は、鹿角高校の安保胡春と澤田大芽が前半差を付けられたものの、秋田県スポーツ協会の本田千佳と日大の畠山香恋が後半徐々に順位を上げて53分4秒でゴールしました。長野には1分21秒の差をつけられたものの、こちらも2位でゴールしています。この結果、今回のスキー国スポの総合成績で、女子が1位の皇后杯を獲得しました。男女合わせたスキー国スポの天皇杯順位は4位でした。国スポの、秋の本大会は10月にこちらも青森県で行われます。