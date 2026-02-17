ジュディの“にんじんペン”がサンドイッチに！ 『ズートピア2』カフェに新作メニュー＆グッズ登場へ
東京・表参道などで開催中の「『ズートピア2』OH MY CAFE」は、3月6日（金）から、前作『ズートピア』の公開10周年を記念した新作メニュー＆グッズを展開する。
【写真】ニックのスーツ姿が最高！ 新作グッズの「トートバッグ」も
■表参道限定メニューが登場
今回新たに展開されるのは、『ズートピア』の世界観が楽しめるフォトジェニックなこだわりの新作メニューと、カフェオリジナルのグッズ＆スーベニア。
表参道限定で用意される新作メニューには、見た目もキュートな「＜ジュディ＞にんじんペンサンドイッチプレート」を提供。ジュディ愛用の録音機“にんじんペン”がそのままサンドイッチになった一品で、鮮やかなオレンジ色のパンの中にチキンがサンドされている。
また、『ズートピア』公開10周年を祝う「10thアニバーサリー・ビッグドーナツパフェ」や、『ズートピア2』より「＜パウバート＞スピナッチパスタプレート」が登場。いずれも、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質の、身体にやさしいヘルシーな料理となっている。
さらに、ドリンクの注文で購入できるスーベニアから「ストローチャーム」や「白雲石コースター」が展開されるほか、オリジナルグッズには「トートバッグ」や「額縁マグネット」、「ビッグ缶バッジ」、「ステッカー」がそろう。
