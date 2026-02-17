【今さら聞けないサッカー用語：ニアゾーン】厳密に規定されないエリア。ここを攻略できれば得点の確率がアップ
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「ニアゾーン」だ。
――◆――◆――
中央とサイドの間にあるゴール脇のエリアのことで、守備を固める相手を攻略するための重要な狙いどころの１つと認識される。
「ポケット」と同義で使われることも多いが、より限定的に、右サイドからの攻撃ならゴールの右脇、左からならゴールの左脇が「ニアゾーン」としてイメージされるのが共通認識だろう。この辺は厳密に規定されているわけではなく、サッカーワードとして整理が必要な部分かもしれない。
ニアゾーンに侵入されると、ディフェンス側はゴール前の深い位置で対応しなければならなくなり、オフサイドラインもほぼなくなるため、ゴール前の広範囲でフィニッシュのポイントを作られやすい。
また、折り返しのクロスやマイナスのパスを出されると、守備側はボールと人を同時視野に入れにくく、フリーでシュートを打たれやすくなる。さらに、攻撃側は全体を押し上げやすくなるので、二次攻撃からボランチなどがゴール前に攻め上がりやすい。
ゴールキーパーもニアゾーンからのシュートをケアしないといけないので、中央やファーサイドにパスを出されると、難しい対応を強いられやすいのだ。
代表的な形が、ウイングが外側でボールを持った時に、インサイドハーフやサイドバックの選手が同サイドのゴール脇に侵入して、パスを受ける形だ。あるいはワイドでボールを持った選手が、斜めのドリブルで侵入する形も、ニアゾーンの攻略に繋がりやすい。
そのほか、スローインはオフサイドがないため、ニアゾーンに向かって投げたボールを走り込んだ選手が受けて、折り返しのクロスに持ち込むような狙いも目につく。色々な手段はあるが、このニアゾーンを攻略することが、得点の確率を高めることに異論はないだろう。
文●河治良幸
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！
――◆――◆――
中央とサイドの間にあるゴール脇のエリアのことで、守備を固める相手を攻略するための重要な狙いどころの１つと認識される。
「ポケット」と同義で使われることも多いが、より限定的に、右サイドからの攻撃ならゴールの右脇、左からならゴールの左脇が「ニアゾーン」としてイメージされるのが共通認識だろう。この辺は厳密に規定されているわけではなく、サッカーワードとして整理が必要な部分かもしれない。
ニアゾーンに侵入されると、ディフェンス側はゴール前の深い位置で対応しなければならなくなり、オフサイドラインもほぼなくなるため、ゴール前の広範囲でフィニッシュのポイントを作られやすい。
ゴールキーパーもニアゾーンからのシュートをケアしないといけないので、中央やファーサイドにパスを出されると、難しい対応を強いられやすいのだ。
代表的な形が、ウイングが外側でボールを持った時に、インサイドハーフやサイドバックの選手が同サイドのゴール脇に侵入して、パスを受ける形だ。あるいはワイドでボールを持った選手が、斜めのドリブルで侵入する形も、ニアゾーンの攻略に繋がりやすい。
そのほか、スローインはオフサイドがないため、ニアゾーンに向かって投げたボールを走り込んだ選手が受けて、折り返しのクロスに持ち込むような狙いも目につく。色々な手段はあるが、このニアゾーンを攻略することが、得点の確率を高めることに異論はないだろう。
文●河治良幸
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！