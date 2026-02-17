保護司殺害事件　初公判で被告「守護神様の声に支配されて…」弁護側は「責任能力なかったか心神耗弱」主張　同じ保護司のもと更生した男性「なんで殺意を向けないといけなくなったのか…」

保護司が殺害された事件、裁判で男は「守護神様の声に支配された」などと述べました。



「間違いありません、守護神様の声に支配されてやりました」



２月１７日、法廷でこう話した飯塚紘平被告（３６）。



起訴状などによりますと、飯塚被告はおととし、滋賀県大津市で保護司の新庄博志さん（当時６０）をナイフと斧で襲い殺害した罪などに問われています。



飯塚被告は事件当時、コンビニ強盗事件で保護観察付きの有罪判決を受けて執行猶予期間中でした。そして、被害者の新庄さんは飯塚被告の立ち直りの支援を行う担当の保護司で、事件当日は新庄さんの自宅で面接を行っていたといいます。





犯罪者の立ち直りを支援する保護司が活動中に殺害されるという今回の事件をきっかけに、国も議論を進め、保護司の面接場所の確保を国の責務とするなど法改正につながりました。新庄さんから支援を受けていた、谷山真心人さん（２８）は…（谷山真心人さん）「今回刑務所からでてきて、本格的に試合にも出るようになって、新庄さんにも打ち込めるもの見つけて、認められていた」谷山さんは、窃盗事件で服役するなど１０代の頃から非行を繰り返してきましたが、更生に向け支援してくれたのが、保護司だった新庄さんでした。（谷山真心人さん）「僕が１８歳、出会ってまもないころ、社会生活頑張ろうかというとき、ここからスタートなんで記念に」自宅の寝室には、新庄さんとの写真を飾っています。谷山さんは今、建設業や飲食業を手がける会社の役員として働いています。（取引先の副社長）「ちょっと怖いなと思ったんですけど、何回か仕事とかするうちに、優しい人やなって思って、芯も通っててすごくしっかりしていて…」（谷山真心人さん）「これが人の目やなって、更生っていう観点でも、こうやって人の意見を聞いて、僕って変わってきてるんやなっていうのを実感させられる」谷山さんは同じ立場だった飯塚被告がなぜ新庄さんに殺意を抱いたのか、法廷で明らかにしてほしいといいます。（谷山真心人さん）「同じ人にお世話になった、同じ立場だった。なんで殺意を向けないといけなくなったのかという真実だけ知りたい」そして、２月１７日の初公判。飯塚被告は起訴された内容を認め、弁護側は「責任能力がなかったか心神耗弱状態にあった」などと主張しました。一方で、検察側は「仕事が長続きせず殺人事件を起こして政府に報復したいと考えた」などと指摘しました。（谷山真心人さん）「彼は彼で新庄さんと関係があったでしょうし、別に怒りとかはないですね、普通に悲しかったです」判決は３月２日に言い渡されます。