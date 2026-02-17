ロックバンド「ゴダイゴ」が17日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ボーカルのタケカワユキヒデ（73）が家族について語った。

司会の黒柳徹子は今年デビュー50周年を迎えるバンドについて「平均年齢72歳。昨年は全国ツアーをなさいました。多くのファンを魅了しました」と説明した。

メンバー5人は全員子供がいると言い、ギターの吉澤洋治は「孫ですよ。孫がいます」と手を挙げ、タケカワは「ひ孫がいます」と打ち明けた。

黒柳は「タケカワさん、子供がいっぱい。養子もいるのよね、あなた」と明かし、「そうです。それでひ孫までいるんです、結局」とタケカワ。何人と聞かれ「孫が9人とひ孫が4人かな」と続け「もう後は分からないです」とほほ笑んだ。

黒柳は「はじめは食べさせるの大変だったでしょう」と心配、タケカワは「そうですね」としみじみ。「ただ、（ヒット曲）『ガンダーラ』の時に、最初の子が生まれたんですよ。なのであんまり付き合えなかったですね」とその後は多忙で共に過ごす時間が少なかったと回想。

「だから子供は本物が行ってもあまりこっちを見てくれなくて。テレビの方ばっかりこうやって見て」「ここにお父さんいるからって言われていたものだから。テレビばっかり見ていて」と画面を眺めるしぐさをして笑わせた。

そのため「おい、帰ったぞ！って言っても（一べつしてすぐにテレビを見て）。最初はあまり相手をしてくれなかった」と苦笑した。