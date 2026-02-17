りくりゅうペアの立場が逆転しました。

三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅう”ペアはショートプログラムではリフトのミスがあり、演技後に木原選手がリンクの上でうつむき動けなくなるほどショックを受けていました。それでもフリーでは冒頭からシンクロした演技を披露し、大技を次々と決め、完璧な演技を見せました。演技後2人はお互いをたたえるようにハグ。木原選手が三浦選手の肩に顔を沈めてその頭を三浦選手がそっとなでる様子が見てる人の心に刻まれました。

前日のショートプログラムでのミスから、木原選手は悔しさで「ずっと泣いていたんですけど」と涙声で明かします。

その言葉に三浦選手は「龍一くんがずっと泣いているんですよ。いつも引っ張ってくれる龍一くんが」と笑顔で答え、「だから今回は私がお姉さんでした」と普段引っ張ってくれる33歳の木原選手に代わって24歳の三浦選手がお姉ちゃん役をしたことを明かしました。

木原選手は「昨日終わった時点で全部終わっちゃったと思っていたんですけど、(三浦)璃来が力強く引っ張ってくれたので、なんとか戻ることもできましたし、諦めないことが本当によかったかなと思います」と頼れるパートナーに感謝しました。