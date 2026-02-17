東京映画記者会（東京スポーツなど在京スポーツ７紙の映画担当記者で構成）が選ぶ「第６８回ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、東京・千代田区のイイノホールで行われ、「爆弾」で助演男優賞に輝いた佐藤二朗（５６）が受賞の喜びを語った。

同作は、佐藤が演じる謎の中年男が都内での爆破事件を次々と予告して日本中を翻弄し、警視庁捜査一課との攻防が繰り広げられる物語。

佐藤は登場するやいなや、賞状を授与する記者に「良いこと言うじゃん！」とフレンドリーにやり取り。賞状を受け取り、コメントを求められると「（会場の）入口で警備員に止められました。『受賞しました』って言ったけど聞こえなかったんだろうね。『お客さんの入口はあっちだよ』とか言われて…」と告白した。

さらに「やっと（会場に）入ったら、隣が渋谷（龍太）さんで。あ、俺多分殺されるなって」とトークを連発。司会を務めた山口馬木也から「爆弾魔に間違えられたんですね」と言われると、佐藤は「うまいこと言う〜！」とおちゃめに山口に絡んだ。

また、山口と司会を務めた河合優実からも「二朗さんのクリエイティビティも伝わってくる洋間…」と褒められると「おお、いいこと言う、河合優実。結婚しよう」とコメント。終始会場を笑いの渦に包み込んだ。