2児の母・井上和香、長女と手作り6種のトリュフチョコ公開「お店みたい」「見た目も可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】タレントの井上和香が2月16日、自身のInstagramを更新。長女と手作りしたトリュフチョコレートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳元グラドル「見た目も可愛い」長女と手作り6種のトリュフチョコ
井上は「今年はトリュフチョコを娘ちゃんと作りました」とつづり、バレンタインに手作りしたチョコレートとスタンプで顔を隠した長女の写真を投稿。ホワイトチョコレートやココアパウダーをまとったものなど、それぞれ異なるトッピングが施された6種類のトリュフチョコレートが、仕切り付きのボックスに綺麗に並べられた様子を公開し「思ってたより大きく作り過ぎて箱に入らないかとドキドキしちゃった」と、手作りならではのエピソードを明かしている。チョコレートについては「娘ちゃんからもらえた旦那さんは嬉しそうだったな」と振り返り「＃9割私が作ったけど」「＃それはここだけの話笑」とのハッシュタグも添えられている。
この投稿には「料理上手」「素敵な親子時間」「お店みたいなクオリティ」「愛情たっぷり」「家族仲良しでほっこり」「見た目も可愛い」といったコメントが寄せられている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
