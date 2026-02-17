南沙良、ミニ丈・タイツ…美脚コーデ2選「理想の脚線美」「ハンサムウーマン」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】女優の南沙良が2月16日、自身のInstagramを更新。さまざまな衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】新垣結衣の後輩23歳女優「理想の脚線美」美脚コーデ
南は「最近の衣装たち」とつづり、様々な衣装を身に着けた姿を複数枚投稿。茶色の変形トップスにブラックのミニ丈ボトムス、ブーツを合わせたコーディネートではスラリとした美しい脚がのぞいており、かっちりとしたミニ丈のパンツスーツに黒いタイツを合わせたコーディネートでも、美しい脚のラインが際立っている。その他にも、ゆったりとしたジーンズを身に着けたショットや、スタイルの良さが引き立つ細身のワンピース姿なども投稿している。
この投稿には「何を着てもかっこいい」「ハンサムウーマン」「透明感凄い」「美人すぎる」「スタイル抜群」「理想の脚線美」などの反響が寄せられた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆南沙良、美脚輝く衣装姿披露
◆南沙良の投稿に反響
