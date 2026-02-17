¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û²«¶âÈæÎ¨¤Çºî¤ëÇ»¸ü¡¦ËÜ³ÊÌ£¤Î¡Ø¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¥À¥Þ¤òËÉ¤°¥³¥Ä¤â
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤éºî¤ê¤ä¤¹¤¤
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à
¤Î
²«¶âÈæÎ¨
µíÆý
1
¥«¥Ã¥×
Íñ²«
2
¸ÄÊ¬
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü
50
g
ÇöÎÏÊ´
15
g
¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Ë¡¢
Íñ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤ÄÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¡£
¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ä¥È¡¼¥¹¥È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¡¢
¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Î¤»¤ÆÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à
ºàÎÁ(ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡¦¤Ç¤¾å¤¬¤êÌó260g)
µíÆý
1¥«¥Ã¥×
Íñ²«¡ÊM¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¡Ë
2¸ÄÊ¬
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¾åÇòÅü¡Ë
50g
ÇöÎÏÊ´
15g
¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿æ¤¯¤È¤¤Ï¼ê¤ò»ß¤á¤º¡¢º®¤¼¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
²Ð¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢ÆéÄì¤ò¤³¤½¤²¤Ê¤¬¤éº®¤¼¡¢¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡£
¤³¤³¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ì¤Ð¡¢¤À¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ª¤¨¤º¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÇ®¤ò¡£
¼ê¤´¤¿¤¨¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡Ö¥³¥·¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¾å¤¬¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó»È¤Ã¤¿Æé¤Ï
¸ý·Â18cm¤Î¸ü¼ê¤ÎÆé¡Ê¸ý·Â¤¬¾®¤µ¤¤¤Èº®¤¼¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡Ë¡£
²¼½àÈ÷
¡ü
¸ý·Â18cm¤Î¸ü¼ê¤ÎÆé¤ËµíÆý¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£±ï¤ËºÙ¤«¤¤Ë¢¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Ç²¹¤á¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡ÊÊ¨Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ë¡£
ºî¤êÊý
¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñ²«¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Û¤°¤¹¡£¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¯¤â¤Ã¤¿¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç1Ê¬¤Û¤É¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£
ÇöÎÏÊ´¤òËüÇ½¤³¤·´ï¤Ç¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡ÊÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤è¤¤¡Ë¡£
²¹¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿µíÆý¤Î1/3ÎÌ¤ò¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£Á´ÂÎ¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¡¢»Ä¤ê¤ÎµíÆý¤ò¤¹¤Ù¤Æ²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ëº®¤¼¡¢Æé¤ËÌá¤·Æþ¤ì¤ë¡£
£¤ÎÆé¤ò¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÂÑÇ®¤Î¥´¥à¤Ù¤é¤ÇÆéÄì¤ò¤³¤½¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤¨¤ºº®¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯²Ð¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ÆéÄì¤Ë¤É¤í¤Ã¤È¤·¤¿¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢Á´ÂÎ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆéÄì¤«¤éË¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¼êÁá¤¯º®¤¼¤ë¡£
¥´¥à¤Ù¤é¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤Ü¤¿¤Ã¤ÈÍî¤Á¤ë¾õÂÖ¡Êa¡¦¥³¥·¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¡Ë¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë1Ê¬¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼êÁá¤¯º®¤¼¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤Ä¤ä¤¬½Ð¤Æ¡¢¥´¥à¤Ù¤é¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥ê¥Ü¥ó¾õ¤ËÍî¤Á¤ë¾õÂÖ¡Êb¡¦¥³¥·¤¬ÀÚ¤ì¤¿¾õÂÖ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¥¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤òÇ®¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î²¼¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¾å¤ËÊÝÎäºÞ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¹¡Ê»¨¶Ý¤ÎÈË¿£¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËµÞÎä¤¹¤ë¡Ë¡£¤µ¤á¤¿¤é¡¢¥´¥à¤Ù¤é¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎý¤Ã¤Æ¤«¤é»È¤¦¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¡¢ÅöÆü¡ÁÍâÆüÃæ¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¡£
¡Ê1/10ÎÌ¤Ç50kcal¡Ë
¤µ¤Þ¤¹¤È¡¢²ÃÇ®Ä¾¸å¤è¤ê¤â¤·¤Þ¤Ã¤Æ·ø¤µ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¦Á°¤Ë¥´¥à¤Ù¤é¤Ç¤è¤¯Îý¤Ã¤Æ¡£¹¥¤ß¤Ç¡¢¥ê¥¥å¡¼¥ë¤ä¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¾¯ÎÌº®¤¼¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤â¡£
Æ°²è¤Çºî¤êÊý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¾åÅÄ ±Ù»Ò
¾åÅÄ ½ß»Ò
ÅÏÊÕ ¤¢¤¤³
¤ß¤Ê¤¤ ¤¤Ì¤³
ÅÏÊÕ Í»Ò
¿®ÂÀ ¹¯Âå