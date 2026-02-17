ドル買いの動き、ポンドドル下落の波及で＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル買いの動きがみられている。日本時間午後4時に発表された一連の英雇用関連指標が弱い内容だったことで、ポンドドルが急落した。これを受けて、ドル買いの動きがドル円やユーロドルにも波及している。ドル円は152.83レベルを安値に、足元では153円台を回復。ユーロドルは1.18台前半で、安値を1.1829レベルに広げている。主役のポンドドルは、1.3610付近から一時1.3552レベルまで急落した。



USD/JPY 153.14 EUR/USD 1.1832 GBP/USD 1.3574

