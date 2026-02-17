通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間９．３％付近に低下

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.27　5.05　8.55　6.58
1MO　9.36　5.68　8.53　6.90
3MO　9.67　6.28　8.84　7.51
6MO　9.55　6.56　8.83　7.70
9MO　9.57　6.85　8.87　7.91
1YR　9.47　6.96　8.87　8.02

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.77　9.58　7.55
1MO　8.90　9.60　7.89
3MO　9.43　9.74　8.20
6MO　9.50　9.80　8.32
9MO　9.57　9.94　8.48
1YR　9.56　9.92　8.51
東京時間16:39現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は９．２７％に低下しており、１カ月以降のボラティリティー水準をやや下回っている。１年にかけてのいずれも水準も９％台に収まっており、大きな変動リスク警戒は示されていない状況となっている。