通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．３％付近に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.27 5.05 8.55 6.58
1MO 9.36 5.68 8.53 6.90
3MO 9.67 6.28 8.84 7.51
6MO 9.55 6.56 8.83 7.70
9MO 9.57 6.85 8.87 7.91
1YR 9.47 6.96 8.87 8.02
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.77 9.58 7.55
1MO 8.90 9.60 7.89
3MO 9.43 9.74 8.20
6MO 9.50 9.80 8.32
9MO 9.57 9.94 8.48
1YR 9.56 9.92 8.51
東京時間16:39現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は９．２７％に低下しており、１カ月以降のボラティリティー水準をやや下回っている。１年にかけてのいずれも水準も９％台に収まっており、大きな変動リスク警戒は示されていない状況となっている。
