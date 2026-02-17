アジア株 大半の市場が休場、豪州株は小幅続伸 アジア株 大半の市場が休場、豪州株は小幅続伸

東京時間16:53現在

香港ハンセン指数 26705.94（休場）

中国上海総合指数 4082.07（休場）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5507.01（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8958.88（+21.78 +0.24%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83550.63（+273.48 +0.33%）



１７日のアジア株は、春節（旧正月）のため大半の市場が休場。春節（旧正月）のため大半の市場が休場。中国本土市場、香港市場、台湾市場、シンガポール市場、韓国市場などが休場となっている。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続伸。音楽・電子製品販売のＪＢハイファイ、医療情報会社のプロ･メディカス、乳業メーカーのａ２ミルク、金融ソリューションのジップ、アウトドア用品のスーパー・リテール・グループが買われる一方で、探鉱会社のライナス・レア・アース、金属リサイクルのシムズ、研究開発会社のサイレックス・システムズが売られた。

