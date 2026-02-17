4児の父・ユージ、妻＆次男との親子3ショット公開「美男美女」「とても綺麗な方」 12回目の結婚記念日を報告
モデルでタレント・ユージ（38）が17日、自身のインスタグラムを更新。12回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、妻と次男（3）が写る家族3ショットを公開した。
【写真】「ウルフギャングで記念日ランチ」店内で撮影したユージ＆妻＆次男の親子3ショット
ユージは「2月14日は12回目の結婚記念日でした 妻のリクエストで鮨よし田さんへ 記念日によく行ってます。ここは子供達を見てもらって大人ディナー。最高においしかった」と、記念日当日は夫婦水入らずの時間を過ごしたことを記した。
続けて「そして別日にウルフギャングで記念日ランチもしました 一体何回お祝いするんだって感じだけど、家族でお祝い出来る日もあってもいいんじゃないかって事で子供連れでステーキ」と、家族で祝う喜びをつづっていた。妻がサプライズでデザートプレートを用意していたそうで、プレートを前に、妻と次男との親子3ショットを披露している。
最後には「にしてもあっという間の12年。交際4年なんでそれも入れたら16年 早いわー。それだけ一緒にいれるってすごい事だよね！これからもよろしくお願いします」と妻へのメッセージを添え、締めくくっている。
幸せオーラあふれる投稿に、ハリー杉山が「my guy is pimpin'おめでとう」と反応したほか、コメント欄には「シルエットからでも奥さんがとても綺麗な方と分かります これからも末永くお幸せに〜」「美男美女 おめでとうございます」「結婚記念日、おめでとうございます」などと祝福する声が集まっていた。
ユージは、2014年2月14日に1児の母であった7歳年上の一般女性と結婚。同年5月に第2子となる長女、15年に第3子となる次女、22年12月に第4子となる次男が誕生している。
