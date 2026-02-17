歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

愛犬とのショットを公開しました。



浜崎あゆみさん「さむーーー」「てか中野雄太先生の編曲が一発目からすごい。音が残酷で美しすぎて苦しい。寒暖差すごいのも合わさり情緒不安定なる。笑」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、２匹の愛犬を抱っこする、浜崎あゆみさんの姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「あゆちゃん大切な家族を見せてくれてありがとう」・「大好きな家族との写真 見てるだけで幸せですっっ♥寒さに負けずに姫、共に盛り上がりましょうーっ 素敵な投稿ありがとうございます」・「ミルク グミ 可愛い♥癒される 音が残酷で美しすぎって 気になる！聞きたい」などの反響が寄せられています。







浜崎あゆみさんは、去年１２月、インスタグラムで「新しい家族」を迎え入れたことを報告し「ヨークシャーテリアの『グミ』はまだ11ヶ月、トイプードルの『ミルク』はなんとまだ産まれて5ヶ月。写真で見てもらってもわかるように、どちらも元気いっぱいの愛らしい赤ちゃんです。」と、紹介。２匹とも「障害をもって産まれた為に行き場がなく」「我が家に迎えたいと申し出ました。」と、綴っていました。







