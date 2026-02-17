◇練習試合 ロッテ3―3巨人（2026年2月17日 沖縄セルラースタジアム那覇）

ロッテのドラフト2位・毛利海大投手（明大）がチームの新人の先陣を切って対外試合デビューを果たした。3―3の6回に3番手で登板。初球146キロの直球で泉口のバットを折り、投ゴロに仕留めると、続くリチャードも145キロの直球で投ゴロ、荒巻は135キロのスライダーで二ゴロと打者3人に7球を投じて1回を完全に抑えた。

左腕は「ゾーンの中でどんどん勝負できていたので、そこがしっかり抑えられた部分かなと思います」と振り返り、自己採点は「80点ぐらい」と合格点。サブロー監督は「良かったですね。前も言ったかもしれないけど、ガン（球速表示）より速く感じていると思うんですよ。だから（相手打者の）泉口とかもね、良いバッターですけど詰まってましたし。初見なんで何とも言えないですけど、ベース上の勢いは良かった」と高評価した。

即戦力として開幕ローテーション入り、そして新人王を目標に掲げる左腕は「「あとは長いイニングを投げてみてどうなのかというのと、変化球の精度だったりをもっと上げていきながらやっていかないといけないなと思いました」と次回登板を見据えた。