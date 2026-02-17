女優水野美紀（５１）が１４日放送のＴＢＳ「人生最高レストラン」に出演した。

２０１６年にゼクシィを山積みして無言でプロポーズしてきたという夫で俳優・イラストレーターの唐橋充（４８）について「車の運転が自転車に抜かれるくらいノロい」「豚肉・鶏肉・牛肉、食べても違いが分からない」「凄くこだわりがあり、俺はニラは１本づつ洗うとか」と性格が真逆な夫をイジり。「自分の実家の犬に物凄く牙むき出しで吠えられる」「外食で異物が入ってる料理、絶対彼が引く」と意図せず不思議な奇跡を起こすとも。

これに唐橋がインタビュー登場して反論。「料理の速さが尋常じゃない。レシピの半分で仕上げてくる。もちろん１０回に３回は堅いの入ってますよ。芯とか可食部じゃない…」と楽しそうに語った。

「いまは機嫌が良い期、ジュラ紀とか色々ある…ごめんなさい…例えを間違えました」とマイペース。

ＹＯＵがしみじみと「イケメンよね！」と声を上げた。

ネットでも話題になり「地上波で唐橋充さんの奇行が暴かれていってるのですがｗ」「ゼクシィ山積みｗ」「夫の唐橋充の面白い話が多い」「唐橋充さん面白すぎた（笑）」「水野美紀と旦那さんめっちゃ好き！変な人！かわいい！」と反応する投稿が集まった。