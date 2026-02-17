俳優・小松菜奈が30歳を迎えたことを報告し、芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】小松菜奈の激変ショットやプライベートショット

2021年11月、俳優の菅田将暉との結婚を報告し、2024年3月には第1子が誕生したことも発表していた小松。Instagramではこれまで、菅田と共演した映画「糸」で日本アカデミー賞・優秀主演女優賞に選ばれた際のオフショットや、海に浮かぶ姿などを投稿。2025年12月にはTBS系バラエティー「ララLIFE」でメキシコのお祭り「死者の日」に参加した際のガイコツメイクの“激変ショット”も披露しており、「ガイコツメイクでもかわいい小松菜奈ちゃん」「誰このかわいい子？と思ったら、小松菜奈だった」などのコメントが寄せられていた。

30歳を迎えたことを報告し「衝撃を受けてしまった」などの声

2026年2月16日には誕生日を迎え、30のろうそくが刺さったケーキの写真を公開。俳優の水川あさみ（42）、福士蒼汰（32）、村上虹郎（28）らが「いいね！」で祝福している。

ネット上では「小松菜奈が30歳になったということを知って、衝撃を受けてしまった月曜の夜」「30歳なの、ほんとに信じられん」「誕生日おめでとう、一生僕の女神です」など、小松の30歳の誕生日に祝福や驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）