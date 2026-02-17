今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５２円台後半の下値を試す展開も見込まれる。予想レンジは１ドル＝１５２円６０～１５３円６０銭。



この日は一時、１５２円８０銭台までドル安・円高が進んだ。前日の米国がプレジデントデーの祝日で市場参加者が限られたが、１５３円５０銭前後ではドル売り・円買いが優勢となりドルは軟調に推移した。日銀による追加利上げ観測が後退するなか、いったん１５２円台後半の下値を試す展開も予想される。今晩は、米２月ニューヨーク連銀製造業景気指数が発表される。バー米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事やデイリー・サンフランシスコ連銀総裁の講演などが予定されている。明日は国内では特別国会が召集され、第２次高市内閣が発足する。







出所：MINKABU PRESS