”09世代”の16歳コンビが初のベンチ入り! 新卒ルーキーでは鹿島MF林晴己が続けて出番掴む:J1百年構想リーグ第2節
今月13日から15日にかけて行われたJ1百年構想リーグ第2節では、現在16歳の柏レイソルMF長南開史(柏U-18)、セレッソ大阪DFエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)が初のベンチ入りを果たした。2人は今年のU-17W杯で出場資格を持つ2009年生まれ。昇降格のない特別大会でのJリーグデビューに期待がかかる。
新たにJリーグデビューを果たすルーキーはいなかったが、鹿島アントラーズのMF林晴己(←明治大)が2試合続けて途中出場し、ジェフユナイテッド千葉のFW松村拓実(←拓殖大)は2試合続けてベンチ入り。また柏のMF角田惠風(←慶應義塾大)も初のベンチ入りを果たした。
昨季特別指定選手としてJデビュー済みの横浜F・マリノスのDF関富貫太(←桐蔭横浜大/早期加入)、柏DF山之内佑成(←東洋大)、清水エスパルスのDF日高華杜(←法政大)は先発出場。開幕節でJリーグデビューを飾ったファジアーノ岡山の特別指定選手MF小倉幸成(法政大在学中)は2試合連続で先発したが、退場処分に終わった。
▼J1百年構想リーグEAST
2/14 FC町田ゼルビア 2-2(PK4-2) 水戸ホーリーホック
FW徳村楓大(18、神村学園高→町田) SUB
FW五木田季晋(21、日本大在学中→水戸/特別指定選手) ▲29 PK○
2/14 鹿島アントラーズ 1-0 横浜F・マリノス
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲1
DF関富貫太(20、桐蔭横浜大→横浜FM) ▽83
2/14 FC東京 1-1(PK5-3) 浦和レッズ
なし
2/15 ジェフユナイテッド千葉 0-0(PK8-9) 川崎フロンターレ
MF姫野誠(17、千葉U-18在籍中→千葉/2種) ▲20 PK○
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) SUB
2/15 柏レイソル 1-2 東京ヴェルディ
DF山之内佑成(22、東洋大→柏) ◎90
MF長南開史(16、柏U-18→柏/2種) SUB
MF角田惠風(22、慶應義塾大→柏) SUB
▼J1百年構想リーグWEST
2/13 ヴィッセル神戸 2-0 V・ファーレン長崎
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲16
2/14 清水エスパルス 1-1(PK1-3) 京都サンガF.C.
DF日高華杜(22、法政大→清水) ▽89
MF大畑凜生(22、法政大→清水) ▲1
2/14 サンフレッチェ広島 1-1(PK5-4) ファジアーノ岡山
MF小倉幸成(20、法政大在学中→岡山/特別指定) ■71(退場)
2/15 アビスパ福岡 0-2 セレッソ大阪
FW佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▲45
DFエゼモクェ・チメヅェ海(16、C大阪U-18在籍中→C大阪/2種) SUB
2/15 ガンバ大阪 0-0(PK2-3) 名古屋グランパス
なし
