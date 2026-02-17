　2月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは359銘柄。東証終値比で上昇は194銘柄、下落は133銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが57銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は510円高と大幅高に買われている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2962>　テクニスコ　　　　 1700　　+591（ +53.3%）
2位 <9338>　インフォＲ　　　 4545.5 +1440.5（ +46.4%）
3位 <1711>　ＳＤＳＨＤ　　　　　341　　 +80（ +30.7%）
4位 <7256>　河西工　　　　　　　373　　 +80（ +27.3%）
5位 <195A>　マスカットＧ　　　 1399　　+274（ +24.4%）
6位 <4316>　ビーマップ　　　　 1749　　+300（ +20.7%）
7位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　271　　 +45（ +19.9%）
8位 <4241>　アテクト　　　　　 1050　　+150（ +16.7%）
9位 <6166>　中村超硬　　　　 1219.9　+161.9（ +15.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3176>　三洋貿易　　　　　 1440　　-400（ -21.7%）
2位 <6156>　エーワン精密　　　 1579　　-386（ -19.6%）
3位 <7771>　日本精密　　　　　458.3　 -66.7（ -12.7%）
4位 <2435>　シダー　　　　　　195.2　 -21.8（ -10.0%）
5位 <6085>　アーキテクツ　　　 1130　　 -85（　-7.0%）
6位 <3807>　フィスコ　　　　　115.4　　-6.6（　-5.4%）
7位 <7359>　東京通信Ｇ　　　　　263　　　-8（　-3.0%）
8位 <3189>　ＡＮＡＰＨＤ　　　　250　　　-7（　-2.7%）
9位 <5131>　リンカーズ　　　　　150　　　-4（　-2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　668　 +27.8（　+4.3%）
2位 <8053>　住友商　　　　　　 6650　　+101（　+1.5%）
3位 <6723>　ルネサス　　　　　 3017　 +32.5（　+1.1%）
4位 <8031>　三井物　　　　　　 5481　　 +51（　+0.9%）
5位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 6080　　 +55（　+0.9%）
6位 <6954>　ファナック　　　 6567.5　 +58.5（　+0.9%）
7位 <9104>　商船三井　　　　　 5197　　 +45（　+0.9%）
8位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2719　 +23.0（　+0.9%）
9位 <4751>　サイバー　　　　　 1315　　+9.5（　+0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6981>　村田製　　　　　　 3450　 -59.0（　-1.7%）
2位 <4503>　アステラス　　　 2409.7　 -14.8（　-0.6%）
3位 <4324>　電通グループ　　 2977.5　 -18.0（　-0.6%）
4位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1413　　-8.0（　-0.6%）
5位 <8267>　イオン　　　　　　 2353　　-7.0（　-0.3%）
6位 <6976>　太陽誘電　　　　　 4431　　 -13（　-0.3%）
7位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　699　　-2.0（　-0.3%）
8位 <5214>　日電硝　　　　　　 5728　　 -10（　-0.2%）
9位 <5711>　三菱マ　　　　　　 5030　　　-8（　-0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース