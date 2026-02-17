[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇194銘柄・下落133銘柄（東証終値比）
2月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは359銘柄。東証終値比で上昇は194銘柄、下落は133銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが57銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は510円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2962> テクニスコ 1700 +591（ +53.3%）
2位 <9338> インフォＲ 4545.5 +1440.5（ +46.4%）
3位 <1711> ＳＤＳＨＤ 341 +80（ +30.7%）
4位 <7256> 河西工 373 +80（ +27.3%）
5位 <195A> マスカットＧ 1399 +274（ +24.4%）
6位 <4316> ビーマップ 1749 +300（ +20.7%）
7位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 271 +45（ +19.9%）
8位 <4241> アテクト 1050 +150（ +16.7%）
9位 <6166> 中村超硬 1219.9 +161.9（ +15.3%）
10位 <7810> クロスフォー 415 +54（ +15.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3176> 三洋貿易 1440 -400（ -21.7%）
2位 <6156> エーワン精密 1579 -386（ -19.6%）
3位 <7771> 日本精密 458.3 -66.7（ -12.7%）
4位 <2435> シダー 195.2 -21.8（ -10.0%）
5位 <6085> アーキテクツ 1130 -85（ -7.0%）
6位 <3807> フィスコ 115.4 -6.6（ -5.4%）
7位 <7359> 東京通信Ｇ 263 -8（ -3.0%）
8位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 250 -7（ -2.7%）
9位 <5131> リンカーズ 150 -4（ -2.6%）
10位 <2342> トランスＧＧ 320.5 -8.5（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 668 +27.8（ +4.3%）
2位 <8053> 住友商 6650 +101（ +1.5%）
3位 <6723> ルネサス 3017 +32.5（ +1.1%）
4位 <8031> 三井物 5481 +51（ +0.9%）
5位 <5332> ＴＯＴＯ 6080 +55（ +0.9%）
6位 <6954> ファナック 6567.5 +58.5（ +0.9%）
7位 <9104> 商船三井 5197 +45（ +0.9%）
8位 <2432> ディーエヌエ 2719 +23.0（ +0.9%）
9位 <4751> サイバー 1315 +9.5（ +0.7%）
10位 <8604> 野村 1444 +10.0（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6981> 村田製 3450 -59.0（ -1.7%）
2位 <4503> アステラス 2409.7 -14.8（ -0.6%）
3位 <4324> 電通グループ 2977.5 -18.0（ -0.6%）
4位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1413 -8.0（ -0.6%）
5位 <8267> イオン 2353 -7.0（ -0.3%）
6位 <6976> 太陽誘電 4431 -13（ -0.3%）
7位 <9501> 東電ＨＤ 699 -2.0（ -0.3%）
8位 <5214> 日電硝 5728 -10（ -0.2%）
9位 <5711> 三菱マ 5030 -8（ -0.2%）
10位 <9433> ＫＤＤＩ 2666 -4.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
