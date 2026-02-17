モデルで女優のマーシュ彩（25）、みりちゃむ（23）が、鈴木亮平主演で22日放送のTBS系日曜劇場「リブート」（日曜午後9時）に出演することが17日、同局から発表された。

妻殺害の疑いを晴らすため顔を変えて逃亡し、事件の真相に迫る物語。マーシュは、家出した子どもたちを保護するNPO法人「しぇるたー」の職員アオイ役、みりちゃむは、シェルターで保護されている少年少女の1人を演じる。

マーシュは、「初めて日曜劇場に出演させていただいただき、すごく光栄でした。本当にうれしく思ってます」と感激。役どころについて「犯罪に直接関わっているわけではありませんが、他の立ち上げメンバーがよからぬ事をしていることを何となく察しているような、いないような、という印象です」とし「仲間を家族のように大切に思っていて、心優しくて面倒見のいい人だと思います」と話している。

みりちゃむは「サスペンスドラマならではの謎がいろいろあって、これは視聴者をハラハラさせる面白いストーリーじゃないかなと思ったのが第一印象でした」。役どころについても「私が実際にギャルであるからこそ出せた雰囲気だったんじゃないかなと思います」としている。