¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡ÛÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÈÝÄê¤·¶¯¹Å¤Ê°ÜÌ±Å¦È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¡¢ÊÆÂåÉ½Áª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤é¤ËÀ¯¸¢Â¦¤ÏÉÔ²÷´¶¤ò±£¤µ¤º¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÈ¿È¯¤ò³Ð¸ç¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÌÔ¹¶·â¡£Êª¸À¤¦ÂåÉ½Áª¼ê¤ËÊÝ¼éÁØ¤«¤éÈãÈ½¤ä¶¼¤·¤¬Áê¼¡¤°¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤ÏLGBTQ¡ÊÀÅª¾¯¿ô¼Ô¡Ë¡£³«ËëÄ¾Á°¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¡Ö¸·¤·¤¤»þ´ü¡×¤Ë¤¢¤ëLGBTQ¤ò¼«¤é¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ÇÎå¤Þ¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÆü¡Ö¶²¤í¤·¤¤ÎÌ¡×¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«»¦¤·¤í¡×¡Ö¶¥µ»Ãæ¤Ë¼ó¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡£¸µÊÆÂåÉ½¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò±Ñ¹ñÂåÉ½¥¬¥¹¡¦¥±¥ó¥ï¡¼¥¸¡¼¤ÏICE¤òÈãÈ½¤·¤¿¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¼¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÊ£»¨¤Ê»×¤¤¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÇÏª¤·¤¿Æ±¶¥µ»ÊÆÂåÉ½¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ø¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¿¿¤ÎÉé¤±¸¤¡×¤ÈÇÍÅÝ¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥°¥ì¥Í¥ë¸µ¹ñ²È¾ðÊóÄ¹´±Âå¹Ô¤â¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¥«¥Ê¥À¤Ë¤Ç¤â°ú¤Ã±Û¤»¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£