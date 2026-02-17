◇練習試合 楽天―広島（2026年2月17日 コザ）

楽天の新人トリオが練習試合の広島戦（コザ）に登板し、そろって1回無失点デビューを果たした。

ドラフト1位の藤原聡大投手（22＝花園大）は4回にマウンドへ上がり、先頭の平川を直球で左飛。勝田はワンバウンドのスライダーで空振り三振に仕留めた。二人とも同学年で同じ新人。「二人は大学ジャパンにも入っていますし、有名な選手なので負けないように」と腕を振った。最速は151キロを計測し「しっかり投げることができた」。一方で石原の初球が頭部付近へ抜け、ストレートの四球。「ちょっと引いてしまった」と反省も忘れなかった。

5回に登板した同2位の伊藤樹投手（22＝早大）は先頭の林に初球を中前に運ばれたが、1死から佐藤啓をシュートで二ゴロ併殺に斬り、「理想通りの動きでゲッツーになり凄く良かった」。9回に登板した同6位の九谷瑠投手（26＝王子）は2死から連打を浴びたが、最後は西川にチェンジアップを振らせて空振り三振。「思い切って腕を振って、いいボールになった」と自信を深めた。三木監督は「3人とも試合で投げられたことが収穫」とうなずいた。