歌手浜崎あゆみ（47）が17日、インスタグラムを更新。ファンにもよく知られる振付師でダンサーの松GORIさんが体調不良のため療養している現状を明かした。

浜崎は「実は昨年の10月頃から、ゴリちゃんに身体の不調が出始めていました」と切り出し、「わたしはほぼ365日、彼の真隣にいる生活をして来たので『ん？』にはすぐに気付く方で、仕事を何より優先してしまう彼に『とにかく病院へ行って』と伝えた日の事を今でもハッキリ覚えています」と振り返るとともに、「不調の詳細についてはわたしが書くべきことでは無いので、本人からの話があるまでお待ちいただけます様、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と補足した。

松GORIさんは浜崎のアジアツアー2025に11月まで参加していたが、年末開催のカウントダウンライブを前に「休む間もなく代々木でのカウントダウンLIVEのリハーサルが始まった頃、彼の体調はスタジオに通える状態ではなくなりました」と説明。「皆にはとにかくLIVEを楽しんで欲しいという一心から、何も言わずに今日まで来てしまった事、心配をかけてしまった事、本当にごめんね」と事情を明かして詫びた。

続けて「今ゴリちゃんは病院に通いながら少しずつゆっくりと日常を取り戻している所ですが、この先にはまだ検査入院も待ち受けていますので」と松GORIの現状を報告。「彼の健やかな日々を静かに願っていただけると幸いです」と呼びかけるとともに、松GORIさんに向けて「お誕生日おめでとう」とメッセージを送った。