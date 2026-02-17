2月17日までに、ポップバンド『ホフディラン』のボーカルでキーボードを担当している小宮山雄飛が自身のInstagramを更新。フリーアナウンサーでタレントの田中みな実のプライベートショットを公開し、その姿が話題となっている。

小宮山は、《珍しく蕎麦以外、甘味屋さんへ》と綴り、田中との食事の様子が撮影された複数枚の写真を組み合わせた動画をアップ。さらに、《本人は「すっぴんだから出たくない」と言ってましたが、僕もすっぴんですから》と、写真に写る田中がすっぴんであることを明かした。

「複数の写真には、目の前にあるデザートを食べている田中さんの姿が写っていました。髪を一つにまとめ、黒のニットを着用した落ち着いたプライベートの装いでしたが、すっぴんとは思えないほど綺麗できめ細やかな肌を披露しているのです」（芸能プロ関係者）

綴られた “すっぴん” という言葉が嘘に思えるような田中の美貌にファンも驚愕。Instagramのコメント欄には、驚きとともに田中の美しさを絶賛する声も並んでいた。

《みな実さん、素敵過ぎますね》

《すっぴんでコレ？この仕上がり！？》

《すっぴんきれいすぎます》

貴重なオフショットとなった今回の写真。前出の芸能プロ関係者は、2人の関係性だからこその写真だと指摘する。

「2人は、TOKYO FMでのレギュラー番組の共演をきっかけに、プライベートでもお蕎麦を食べに出かけるなど親交があります。小宮山さんは『俺の携帯に、田中みな実が写りすぎてる』と公言するほど、食事の際は田中さんの写真を撮っているそう。2人の打ち解けた仲だからこそ、すっぴんというラフな姿を撮影できたのでしょう」

そんな不意打ちショットでも抜け目のない美しさを披露した田中。やはり美容オタクとして、日々の努力が現れていると芸能ジャーナリストは語る。

「田中さんといえば、ストイックな美容への探究心が女性ファンの心を掴んでいます。水は1日リットル、徹底した保湿や、週1〜2回のパーソナルトレーニングなど、こだわりのルーティンはこれまでにもYouTubeや雑誌などで公言されてきました。

最近は美容医療や多くのサプリメントなども取り入れており、常にアップデートしている印象です。田中さんの美しさが努力の賜物であることは間違いありません」

美しさの裏には、壮絶な努力があるというわけだ。