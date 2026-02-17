2025年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に出場し、圧巻のパフォーマンスで会場を湧かせた韓国の5人組女性アイドルグループ「ILLIT（アイリット）」。日本で活動する機会も増えているが、メンバーの“買い物動画”がSNSをざわつかせている。

問題となったのは、2月9日にグループの公式YouTubeチャンネルに投稿された動画。韓国人メンバー3人と日本人メンバー2人で構成されるILLITだが、日本人メンバーのモカの地元である福岡を訪れ、9時間という限られた時間内でカフェやもつ鍋店、ゲームセンターをめぐる内容だったのだが……。

「動画前半、大型ディスカウントストア『ドン・キホーテ』に立ち寄り、日本の食品やコスメなどを購入していました。ただ、韓国人メンバーのウォンヒさんは店内に陳列されたお菓子を放り投げるようにカゴに入れたり、動いているカートを放置したまま商品棚に向かう様子が映っていました。2月中旬から、X上でこの動画が切り抜かれて拡散され、物議を醸してしまったのです」（芸能記者）

人気韓国アイドルの「商品放り投げ動画」に関して、Xでは

《公共の場でのマナーは考えてほしいかも》

《物を雑に扱う人苦手だわ》

など、厳しい声があがっている。一方で、

《買うならええやろ》

といった、ウォンヒの行動を擁護する声も見受けられる。

「最終的に、ウォンヒさんは少々乱雑に扱った商品もすべて購入していますし、問題ないと感じる人もいたようです。ただ、ほかの客も買い物するなか、ドンキ特有の狭い通路をカートを押して走る場面も見られました。こうした行動をほかのメンバーや同行するスタッフも咎めなかったため、気になる人もいたのでしょう」（前出・芸能記者）

ILLITは2024年にデビューし、アルバムのタイトル曲『Magnetic』が世界的に注目を集め、同年の紅白歌合戦に初出場を果たした。2025年に2度めの紅白出場を成し遂げるなど、日本でも知名度を広げている。

「ウォンヒさんは18歳で、グループ内でも抜群の人気を誇り、韓国国内では“新世代最強ビジュアル”のひとりとしても知られています。明るい性格で、ときに突拍子のない行動を取ることでファンからもおなじみです。ドンキの買い物でも、終始笑顔で満喫している様子でした。そんなウォンヒさんの言動を微笑ましく見る人もいるのでしょうが、やはり公共の場でのマナーに疑問を抱く向きもあり、評価が分かれてしまったようです」（同前）

日本でも高い人気を誇るだけに、“買い物マナー”には注意が必要かもしれない。