ＤｅＮＡは１７日、球団誕生１５年目を記念したプロジェクト「横浜ＤｅＮＡベイスターズ １５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」の一環として、神奈川県の小学校、特別支援学校に通う約４３万人の子どもたちに「１５ｔｈＭＥＭＯＲＩＡＬ ＣＡＰ」をプレゼントすると発表した。２月末に神奈川県各市町村の代表校へ選手が訪問し、キャップのお渡し会を実施する。

キャップはチームカラーのブルーにチームロゴ、「横浜ＤｅＮＡベイスターズ １５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」のロゴマークがデザインされている。

【東克樹選手会長コメント】

神奈川県の４３万人の小学生にキャップをプレゼントすることになりました。

子どもたちの未来のため、そして野球を未来へつなぐために、このキャップを僕たち選手が皆さまの街へ届けに行きます！

横浜ＤｅＮＡベイスターズになってからこれまで、神奈川県の皆さまに支えていただき、今の環境があると思っています。この活動を通して皆さまに感謝の気持ちを伝えていきたいです。かっこいいキャップを準備しているので、楽しみに待っていてくださいね！