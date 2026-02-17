トッテナムのジェームズ・マディソンがコベントリー坂元達裕を称賛した

イングランド2部コベントリー・シティは現地時間2月16日、チャンピオンシップ第32節でミドルスブラと対戦し、3-1で勝利した。

右サイドハーフで先発出場したMF坂元達裕は、先制点を演出する活躍を見せてチームの勝利に貢献した。

直近3試合で勝ち星がなく2位に後退していたコベントリーは、ホームに6連勝中で首位のミドルスブラを迎えての天王山に臨んだ。試合はチーム得点王のFWハジ・ライトがハットトリックを達成する活躍を見せ、4試合ぶりの白星を飾った。この結果、コベントリーは勝ち点を62に伸ばし、ミドルスブラを1ポイント差でかわして首位に浮上している。

先発した坂元は、0-0で迎えた前半21分に見せ場を作った。右サイドでボールを受けると、華麗なルーレットで相手DFを翻弄してスタジアムを沸かせ、フリーのMFジャック・ルドニへパス。このクロスからライトの先制ゴールが生まれた。

坂元は今季、ここまでリーグ戦26試合に出場して4ゴール3アシストを記録。フランク・ランパード監督が率いるチームにおいて、プレミアリーグ昇格を目指す不可欠な主力として存在感を放っている。

この活躍に、トッテナムの元イングランド代表MFジェームズ・マディソンも反応。コベントリーのアカデミー出身であるマディソンは、自身のインスタグラムのストーリーに「サカモト」という言葉と拍手の絵文字を添えて投稿し、元所属クラブの勝利と坂元のプレーを称賛した。（FOOTBALL ZONE編集部）