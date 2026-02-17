馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタート。今回はアサカディフィートが勝った２００８年の小倉大賞典を取り上げる。ＪＲＡの平地競走を１０歳馬が制したのは初めて。しかも、重賞で大きな記録を打ち立てた。

昨年のＶＴＲを見ているようだった。馬場いっぱいに広がって叩き合う最後の直線。大外からまとめてかわしたのは、今年もアサカディフィートだった。

ＪＲＡの平地では初となる１０歳馬の勝利を、重賞という大きな舞台で成し遂げた。「調教でもしっかり動くし、まだまだ気持ちも体も若い。本当によく頑張ってくれる馬だよ」と鶴留調教師。偉業達成の愛馬を称えた。

この日が６９戦目のベテランホースは、小倉の走りを知っていた。「ついて行けなくて」（中舘）道中は最後方からとなったが、勝負どころの３コーナーで急加速。そこから問答無用に突き抜けた。これで小倉では【２・２・０・２】。このレースは４度目の出走だった。

「切れましたねえ。自分で動いて行って、最後も本当にいい脚を使ってくれた」と中舘。アサカディフィートのコンビでは０４年の中山金杯以来、実に約４年ぶりの重賞Ｖとなった。

その後、１１歳まで長く走り抜いたアサカディフィートは０９年２月１３日付で競走馬登録を抹消した。通算７６戦１１勝（うち地方３戦０勝）。重賞勝ちは２００７、０８年の小倉大賞典、２００４年中山金杯。現在は、生まれ故郷である北海道新冠町の協和牧場で暮らしている。

１０歳での平地勝利は並ぶ馬はいたが、長く最高記録だったものの、２０２３年に１１歳で勝ったマイネルプロンプトが更新。しかし、１０歳での平地重賞制覇は、いまだに２０１２年ステイヤーズＳを勝ったトウカイトリックと並ぶ最高齢記録だ。