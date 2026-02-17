ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転でペアでは日本史上初となる金メダルを獲得した。表彰式ではファンにおなじみの「木原運送」が出動。地上波番組でも紹介されたことを受け、ネット上では初めて知ったファンから「素敵で微笑ましい」などの声が上がっている。

劇的な大逆転でつかんだ金メダル。表彰式で名前を呼ばれると、木原は三浦の腰をひょいっと持って檀上に押し上げた。セレモニーを終え、表彰台を降りる際には木原が三浦をだっこするように抱え、運んでいった。

「木原運送」と呼ばれるファンの間ではおなじみのルーティン。これが五輪金メダルの表彰台で発動されたことで、地上波番組でも紹介されることに。TBS系の情報番組「ひるおび」では、アナウンサーが「いつものスタイル」と紹介すると、MCの恵俊彰さんが「こんなに幸せな光景、なかなかないですよねー」と反応していた。

市民権を得た状況を受け、X上では木原運送を初めて知ったファンから「素敵すぎるー」「コレをこんな観衆の中やるのスゴすぎ」「木原運送株式会社で起業した方が良いと思う」「素敵で微笑ましい」「りくちゃんの体幹もすごい」「ファンのネーミングセンス高すぎるww」などの声が上がるなど、感動的な金メダル獲得のニュースとともに反響が広がっている。



（THE ANSWER編集部）