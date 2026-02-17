メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋城の大人の入場料が、10月から2倍の1000円に。名古屋を代表する観光名所が

続々と値上げされる方針です。その理由は…。

「物価高の中では、税で埋めるというのは市民負担になるので、それが正しいのか。一定程度は受益者負担を求めることが公平性の観点から望ましいだろう」（名古屋市 広沢一郎 市長）

名古屋市の広沢市長がこう理解を求めるのが、名古屋城などの入場料の値上げです。

名古屋城の入場料は現在、大人500円ですが、10月から2倍の1000円に。

価格の改定は1994年以来、32年ぶりです。

10月からの入場料の値上げは、ほかにも。

名古屋市科学館の「展示室とプラネタリウム」は、一般800円から1000円に。東山動植物園は、大人500円から800円に。

背景には物価高や人件費高騰

値上げは、名古屋市の752施設にのぼります。なぜ一斉に値上げするのでしょうか？

「本来であればどこかのタイミングでやるべきだったんだろう、やらなくちゃいけないという課題感を持っていた」（名古屋市財政局財務部 安保建吾 部長）

名古屋市は、消費税率の引き上げなど社会情勢が変化するなかでも、これまで入場料の定期的な値上げを実施しませんでした。

しかし、近ごろの物価や人件費の高騰を受け、値上げする方針に舵を切りました。

「影響はありますよ、やっぱり。民間の施設でも給料が上がってきているし、当然委託料金に影響も表れてきますし。いわゆる光熱費も10年前と比べれば間違いなく上がっている」（安保部長）

ほかにも…。

「ここで料金改定をしていかないと、例えば東山の再整備をずっと続けていくとか、名古屋城をきれいな状況で保っていくとか、そういうこともいろいろ踏まえ、今回の料金改定に至った」（安保部長）

名古屋城の入場料の引き上げ額は、どのように決まったのでしょうか。

「他都市の城や同じ動植物園の状況も踏まえ、具体的には施設の運営費などを一定の割合までは税金などをはじめとするいわゆる一般財源で賄うが、残った部分は施設を利用される方の使用料で賄うという、そういう形を持って施設の使用料を設定した」（安保部長）

二重価格は「今後の議論」

また、入場料をめぐってはこんな議論も…。

兵庫県の姫路城では3月から、入場料を姫路市外に住む大人は現在の1000円から2500円に改定する、いわゆる“二重価格”が導入されます。

名古屋でも”二重価格”を取り入れる可能性は…。

「今回の改定ではやっていないが、今後、他の都市の動きなども踏まえて検討していくことになると思う」（安保部長）

取り入れるかどうかを含めて、今後の議論になるとしています。

今回の入場料値上げで、税金の投入を減らしたい名古屋市。市の新年度の当初予算案は、総額1兆6960億円と10年連続で過去最大を更新しています。

今年9月から始まる「アジア・アジアパラ競技大会」の負担増も、名古屋市の財政を圧迫しています。

大会経費は当初1000億円程度と想定されていましたが、建設資材や人件費の高騰などで総額約3700億円に。

名古屋市の予算案には、市の負担分846億円が盛り込まれています。

予算案は、18日に始まる2月議会で審議されます。