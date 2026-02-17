その着方「古い」かも！？【GU】40・50代がアップデートしたい♡「黒タートルコーデ」

ベーシックの代表格・黒タートルこそ、着こなし次第で“今っぽさ”に差が出やすいアイテム。「思い返せば毎年同じ合わせ方になっているかも……」と感じる人も少なくなさそうです。そこで今回は【GU（ジーユー）】スタッフさんのリアルなコーデを参考に、40・50代が無理なく取り入れやすい“旬”の着こなしをご紹介。きちんと感と抜け感のバランスを意識した、大人にちょうどいい黒タートルコーデをチェックしてみて。

スマートな黒タートルでコーデに知的さをプラス

【GU】「ウォームリブタートルネックT」\990（税込・セール価格）

黒タートルを今っぽく着るなら、まずは土台になる一枚選びがカギ。今回注目したのは、ピッチの細いリブが端正な雰囲気を添えるアイテムです。すっきりとしたシルエットで、一枚で着ても知的なムードに。ボトムスにボリュームスカートやワイドパンツを合わせれば、自然とメリハリのあるバランスに整いそう。黒ならモノトーンコーデはもちろん、ほかのカラーともなじみやすく、着こなしの幅が広がるのも魅力。ストレッチ性や抗菌防臭、静電気防止、吸湿発熱、保温と、機能性が充実しているのも大人には嬉しいポイントです。