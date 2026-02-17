ジュビリーブルーのきらめきを持ち歩き！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミニスナックケース

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。

今回は、バッグなどに付けて持ち歩ける「ミニスナックケース」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミニスナックケース

価格：1,500円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：

東京ディズニーシー

・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ

・マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー

・リフレスコス

・ニューヨーク・デリ

・カフェ・ポルトフィーノ（2026年4月10日〜）

輝くジュビリーブルーが目を引く、25周年デザインのミニスナックケース。

きらめく素材で作られたケースには、ミッキーマウスとミニーマウスのさりげないシルエットがデザインされています。

さらに、25周年のロゴなどが入ったキラキラのチャームが付いているのもポイント。

中身のグミキャンディーを取り出しやすい形状で、パークでの持ち歩きお菓子としてはもちろん、バッグチャームとしてコーディネートのアクセントにするのもおすすめです。

ジュビリーブルーのきらめきを持ち歩けるアイテム。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミニスナックケースの紹介でした。

(C)Disney

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

