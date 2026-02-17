ジュビリーブルーのきらめきを持ち歩き！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミニスナックケース
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。
今回は、バッグなどに付けて持ち歩ける「ミニスナックケース」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミニスナックケース
価格：1,500円
販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）
販売店舗：
東京ディズニーシー
・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ
・マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー
・リフレスコス
・ニューヨーク・デリ
・カフェ・ポルトフィーノ（2026年4月10日〜）
輝くジュビリーブルーが目を引く、25周年デザインのミニスナックケース。
きらめく素材で作られたケースには、ミッキーマウスとミニーマウスのさりげないシルエットがデザインされています。
さらに、25周年のロゴなどが入ったキラキラのチャームが付いているのもポイント。
中身のグミキャンディーを取り出しやすい形状で、パークでの持ち歩きお菓子としてはもちろん、バッグチャームとしてコーディネートのアクセントにするのもおすすめです。
ジュビリーブルーのきらめきを持ち歩けるアイテム。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミニスナックケースの紹介でした。
続きを見る
(C)Disney
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ジュビリーブルーのきらめきを持ち歩き！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミニスナックケース appeared first on Dtimes.