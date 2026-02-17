2月13日配信の報道番組『ABEMA Prime』（ABEMA）で、社民党副党首・ラサール石井参院議員（70）と、人気お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇（42）が安全保障をめぐって激論を交わし、大きな話題を呼んでいる。

番組内で石井氏は、日本の防衛政策について懸念を示した。「抑止力」の名のもとに進む軍備増強や長距離射程ミサイルの配備について、それがかえって安全保障上のリスクを高めるのではないかと指摘したのである。

これに対し、松陰寺は中国の軍拡や日本周辺で相次ぐ領海・領空侵犯、北朝鮮の核ミサイル実験といった現状に言及し、「そういうところにも社民党さんの意見が聞きたい」と問いかけた。日本の防衛強化だけを問題視するのではなく、周辺国の動向に対する見解も示すべきではないか、という問題提起だった。

しかし、石井氏は「（日本は）沖縄とか、南西諸島に敵まで届くミサイルを配備してるわけです」「本数にしたら（中国に）まったく負ける本数」「今ごろ自衛隊を（憲法に）明記したってことは、そろそろ正規軍っていうことになるんじゃないかっていう、またいらん脅威を向こうに与える」と、日本側の在り方そのものを問題視。議論は平行線をたどった。

さらに議論が白熱したのは、石井氏が仮定の話として「明日、高市さんが“戦争します”って言ったら、“行け行け〜！”ってなるような気がする」と語った場面だ。これに対し、松陰寺は即座に「ならないですよ」「“戦争しよう”はならないですよ、誰も望んでいないですよ、そんなこと」ときっぱり否定。石井氏がなおも「いやいや、だって自分とこじゃないんだよ、沖縄なんだよ」と主張すると、松陰寺は「沖縄も日本ですよ」と冷静に訂正したのだった。

この2人のやり取りはネットニュースでも大きく取り上げられ、コメント欄には石井氏を批判する声が目立った。そんな状況で、“ある人気芸人”が一連の議論に言及し、石井氏を擁護する投稿を相次いで行った。

その芸人とはウーマンラッシュアワーの村本大輔（45）だ。村本は16日、Xで番組の切り抜き動画とともに《ラサール石井、壊れる》と紹介した投稿を引用。そのうえで、石井氏の発言の真意について、次のように投稿した。

《ラサールさんの言葉は「まずやられるのは自分らのところ（本土）じゃなく（基地がある）沖縄だよっ」て意味。このカッコを意識してないから 言葉を取り違う。そこ理解してたらもっとマジな議論ができる。まあ、そもそも前提、互いに、理解し合おうとしてないから。》

石井氏の発言は「沖縄が最前線になる」という現実への問題提起だったとし、文脈を踏まえるべきだと訴えた形だ。さらに、村本は石井の人柄にも踏み込んだ。

《ラサールさんは心の人、感情の人だから、わかって欲しいのよ。彼と何度も飲んだけど論破するタイプでもなく、マウントタイプでもなく、犠牲にされてる人たちのことを知って欲しい人。そしていま弱小の社民党に飛びかかるそのエネルギーをたまにはチーム裏金統一教会にも。》

続けて、安全保障論争の根底にある石井氏の姿勢についても言及。《ラサールさんは心のままに話す人。日本人ファースト人間にファーストもセカンドもありませんって言う》と切り出し、こう続けた。

《不遇な難民の人とか米軍の犯罪の被害にあってる沖縄の人とか。国を“守る“と言う言葉の下で犠牲になってる人達のことを思ってる人。今の日本で人間性が残ってる稀な人。やっぱり好きだわラサールさん》

さらに議論の“勝敗”についても、村本は《この勝負は国が！中国が！北朝鮮が、野郎どもより、国のやり方に批判的になり、少数の声を届けようとしたラサール石井の勝ち。》と断じ、石井氏支持を鮮明にしたのだった。

また、翌17日には、《今度からABEMAにリベラルの人が出演する時は東大全共闘に乗り込みに行く三島由紀夫のような、1人でみんなを包み込むような気概でそこに向かってください》と投稿。三島由紀夫の名を引き合いに出したその言い回しは、石井氏に向けられた批判や対峙する側の空気感を踏まえた皮肉とも受け取れる。

石井氏と松陰寺の安全保障をめぐる認識の差は、番組内にとどまらず反響を呼んでいる。そこに村本の投稿も加わり、その余波は今も収まっていない。