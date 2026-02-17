女優の桐谷美玲(36)が17日までに自身のインスタグラムを更新。ユニークなデザインの指輪に喜ぶ姿を公開した。



「発売中のVERY、カバーやらせてもらってます」とつづり、白パンツに紺のジャケットを羽織ってかがむ姿やグレーのスーツ姿などスタイリッシュな写真を掲載。「セレモニー服がたくさん載っていまして、大変参考になるかと思います。是非お手に取ってくださいまし」とアピールすると、続けて「スタイリストさんが『み』の指輪をもってきてくれてウハウハなワタシからのお知らせでした」と、名前の頭文字でもあるひらがなの「み」のカタチをした指輪を着け、微笑む顔の前でピースサインするショットを添えた。



先月10日以来となる投稿に、ファンからは「大人かわいい雰囲気がすっごく素敵」「めちゃくちゃ可愛い」「とても可愛くて世界一美しい」「ウハウハな美玲ちゃん可愛すぎ」と「カワイイ」の大合唱。また、“み型リング”についても「指輪珍しいね、すごい」「指輪も可愛い～」「本当に『み』の指輪」「みの指輪欲しい～」といった声が寄せられている。



