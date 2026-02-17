きらめきを感じるカラー！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアおてふきキャリー

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。

今回は、対象のメニューと一緒に楽しめる「スーベニアおてふきキャリー」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアおてふきキャリー

価格：対象のメニューにプラス1,400円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：

東京ディズニーシー

・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ

・ドックサイドダイナー

・ハドソンリバー・ハーベスト

・シーサイドスナック

・ベイサイド・テイクアウト

市販の携帯用ウェットシートなどを入れて持ち歩くのに便利な「スーベニアおてふきキャリー」が25周年デザインで登場。

爽やかなジュビリーブルーを基調とした、きらめきを感じさせるデザインです。

表面には25周年コスチュームに身を包んだミッキーマウスとミニーマウス、そしてディズニーの仲間たちが勢揃いしています。

裏面は、東京ディズニーシーならではのアイコンやモチーフが総柄でデザインされています。

ストラップが付いているので、バッグなどにぶら下げてすぐに使うことができ、パークでの食べ歩きや普段使いにも活躍するアイテムです。

パークのアイコンが描かれた裏面にも注目！

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアおてふきキャリーの紹介でした。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※スーベニア単品で購入することはできません。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

(C)Disney

