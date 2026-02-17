キラキラのラメがきらめく！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスーベニアプレート
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、対象のセットメニューと一緒に楽しめる「スペシャルスーベニアプレート」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスーベニアプレート
価格：対象のメニューにプラス1,800円
販売期間：2026年4月8日（水）〜
販売店舗：
東京ディズニーシー
・カフェ・ポルトフィーノ（2026年4月10日〜2027年3月31日）：スペシャルセット
・ホライズンベイ・レストラン（2027年3月31日まで）：スペシャルセット
・ヴォルケイニア・レストラン（2027年3月31日まで）：ヴォルケイニアセット
25周年の祝祭感を表現した華やかなアートが描かれた、特別なスーベニアプレート。
大小2枚のプレートがセットになっており、きらめくラメ使いがとてもきれいなデザインです。
大きいプレートにはジュビリーブルーの衣装を着たミッキーマウスと仲間たちが集合し、小さいプレートには総柄などのデザインが施されています。
食事を楽しんだ後、自宅でも優雅なティータイムなどを楽しむのにぴったりなアイテムです。
ラメ入りの豪華なプレートセット。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスーベニアプレートの紹介でした。
(C)Disney
※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます。
※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※スーベニア単品で購入することはできません。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
