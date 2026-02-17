青いソースでジュビリーブルーを表現！東京ディズニーシー「サルタンズ・オアシス」スペシャルサンデー
東京ディズニーシー／アラビアンコーストにあるレストラン「サルタンズ・オアシス」。
2026年4月8日より、25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”のスペシャルメニューを提供！
ライチーゼリーやわらび餅などが入った、食べ応えのある爽やかなスウィーツ。
テーマカラーであるジュビリーブルーを表現した、見た目にも美しいサンデーです。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルサンデー（ライチーゼリー、わらび餅、みかん）
価格：800円
販売期間：2026年4月8日〜2026年9月14日
販売場所：東京ディズニーシー「サルタンズ・オアシス」ほか
※期間中、他の店舗でも販売されます。
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
お祝いの気持ちが高まるアニバーサリーイベントを彩る、華やかなスペシャルメニューがラインナップされます。
散策の休憩にもぴったりな、祝祭感あふれる冷たいスウィーツ。
ライチーゼリー、みかん果肉、わらび餅などの入った食べ応えのあるサンデーです。
トップのミルクソフトクリームには、25周年のロゴが入った飾りが添えられています。
全体にかけられた青いソースで、イベントのテーマカラーであるジュビリーブルーを表現。
和風の味わいとさっぱりとしたゼリーのハーモニーが楽しめるメニューです。
みかんやわらび餅が入った、爽やかで食べ応えのある和風テイストのサンデー。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルサンデー（ライチーゼリー、わらび餅、みかん）の紹介でした。
©Disney
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 青いソースでジュビリーブルーを表現！東京ディズニーシー「サルタンズ・オアシス」スペシャルサンデー appeared first on Dtimes.