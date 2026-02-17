どれがあたるかお楽しみの全3種類！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアコースター
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、対象のソフトドリンクと一緒に楽しめる「スーベニアコースター」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアコースター
価格：対象のドリンクにプラス600円
販売期間：2026年4月8日（水）〜
販売店舗：
東京ディズニーシー
・カフェ・ポルトフィーノ
・ホライズンベイ・レストラン
25周年をお祝いするミッキーマウスと仲間たちがデザインされたスーベニアコースター。
表面にはジュビリーブルーの衣装を着たキャラクターたちが、裏面にはパークのアイコンなどのモチーフが描かれています。
デザインは全3種類あり、そのうちの1種類がランダムで提供されます。
どの絵柄が出るかは、受け取ってからのお楽しみです。
きらめくラメが入ったスペシャルドリンク「レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）」などと一緒に、アニバーサリーの記念として持ち帰ることができます。
ランダムで手に入る全3種のデザイン。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアコースターの紹介でした。
きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ
(C)Disney
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
