どれがあたるかお楽しみの全3種類！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアコースター

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、対象のソフトドリンクと一緒に楽しめる「スーベニアコースター」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアコースター

価格：対象のドリンクにプラス600円

販売期間：2026年4月8日（水）〜

販売店舗：

東京ディズニーシー

・カフェ・ポルトフィーノ

・ホライズンベイ・レストラン

25周年をお祝いするミッキーマウスと仲間たちがデザインされたスーベニアコースター。

表面にはジュビリーブルーの衣装を着たキャラクターたちが、裏面にはパークのアイコンなどのモチーフが描かれています。

デザインは全3種類あり、そのうちの1種類がランダムで提供されます。

どの絵柄が出るかは、受け取ってからのお楽しみです。

きらめくラメが入ったスペシャルドリンク「レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）」などと一緒に、アニバーサリーの記念として持ち帰ることができます。

ランダムで手に入る全3種のデザイン。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアコースターの紹介でした。

(C)Disney

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

